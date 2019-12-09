09.12.2019 | 11:26

В понедельник, 9 декабря, празднуется День Героев Отечества. В Пензе торжественные мероприятия по этому случаю начались с выставления поста № 1 у Монумента воинской и трудовой доблести.

Чести заступить на вахту удостоились 16 представителей сводного отряда юнармейцев.

«Сегодня вы, школьники, своими успехами в учебе, спорте, творчестве доказываете, что достойны памяти героев нашей великой страны и права называться наследниками Победителей», - отметил, обращаясь к ним, министр образования области Александр Воронков.

В пресс-службе ведомства отметили, что пост № 1 будет выставлен на все памятные даты Великой Отечественной войны.

«Право принять вахту предоставляется лучшим ученикам школ, членам юнармейского движений и кадетских классов, представителям Российского движения школьников», - уточнили в министерстве.