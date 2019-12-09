Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|9 дек 2019|11:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  70.69  |  $  63.93

Общество | В День Героев Отечества у памятника Победы выставили пост № 1

09.12.2019|11:26
Печать

В понедельник, 9 декабря, празднуется День Героев Отечества. В Пензе торжественные мероприятия по этому случаю начались с выставления поста № 1 у Монумента воинской и трудовой доблести.

Чести заступить на вахту удостоились 16 представителей сводного отряда юнармейцев.

«Сегодня вы, школьники, своими успехами в учебе, спорте, творчестве доказываете, что достойны памяти героев нашей великой страны и права называться наследниками Победителей», - отметил, обращаясь к ним, министр образования области Александр Воронков.

В пресс-службе ведомства отметили, что пост № 1 будет выставлен на все памятные даты Великой Отечественной войны.

«Право принять вахту предоставляется лучшим ученикам школ, членам юнармейского движений и кадетских классов, представителям Российского движения школьников», - уточнили в министерстве.

Источник — фото minobr.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|09.12.2019 11:36|

penzainform.ru писал(a):

В Пензе торжественные мероприятия по этому случаю начались с выставления поста № 1 у Монумента воинской и трудовой доблести.
Вы не правы. У Монумента воинской и трудовой Славы. Так его назвали 9 мая 1975 года. Нафига вы историю переписываете?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!