09.12.2019 | 17:55

О безопасности на путях, будущей реконструкции вокзалов, перевезенных поездами пассажирах и грузах говорили в правительстве области, где проходил день Куйбышевской железной дороги. Ее начальник и глава региона своими подписями скрепили деловой союз на ближайшие четыре года.

Уже в следующем детскую железную дорогу ждут серьезные изменения, реконструкция и строительство кванториума для ребят, чьи сердца бередит стук вагонных колес и гудок электровоза.

В перспективе и реализация еще одного социально-образовательного проекта.

«Мы в Пензе-III строим учебный центр, который будет обучать на железнодорожные профессии уже работающих на железных дорогах. Не только на Куйбышевской, это и Приволжская дорога, и Юго-Восточная. На эти цели выделяем 640 миллионов рублей», - сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов.

В совместных планах правительства Пензенской области и железной дороги приведение в порядок зданий вокзалов. В 2020-м приступят к ремонту на станции Белинской Каменского района.