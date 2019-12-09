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Общество | На Пензе-III появится учебный центр для железнодорожников за 640 миллионов

09.12.2019|17:55
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О безопасности на путях, будущей реконструкции вокзалов, перевезенных поездами пассажирах и грузах говорили в правительстве области, где проходил день Куйбышевской железной дороги. Ее начальник и глава региона своими подписями скрепили деловой союз на ближайшие четыре года.

Уже в следующем детскую железную дорогу ждут серьезные изменения, реконструкция и строительство кванториума для ребят, чьи сердца бередит стук вагонных колес и гудок электровоза.

В перспективе и реализация еще одного социально-образовательного проекта.

«Мы в Пензе-III строим учебный центр, который будет обучать на железнодорожные профессии уже работающих на железных дорогах. Не только на Куйбышевской, это и Приволжская дорога, и Юго-Восточная. На эти цели выделяем 640 миллионов рублей», - сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов.

В совместных планах правительства Пензенской области и железной дороги приведение в порядок зданий вокзалов. В 2020-м приступят к ремонту на станции Белинской Каменского района.

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Гость|09.12.2019 18:40|

А ОНИ не хотят прокомментировать значительное снижение количества поездов через нашу область ,и то что грузовую станцию Пенза -3 начинают потихоньку разбирать.Если ещё в 2010 г. она была забита грузовыми составами,то теперь там пустота.Можете сами убедиться.

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