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Общество | В Пензенской области преобразуют министерство промышленности

08.12.2019|14:05
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В Пензенской области создадут управление транспорта. Соответствующий документ губернатор Иван Белозерцев подписал в пятницу, 6 декабря.

Согласно ему, региональный минпром ждет преобразование. Новому ведомству передадут полномочия в области транспорта и сделают самостоятельным. Главой станет Сергей Буйлов, который в настоящее время является заместителем министра - начальником управления транспортного обслуживания Министерства промышленности Пензенской области.

Глава регионального минпрома Михаил Торгашин проведет регистрацию созданного ведомства. Министерство финансов Пензенской области должно подготовить предложения в бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-го и 2022-го, которые связаны с финансированием создания нового управления.

После преобразования министерство промышленности, транспорта и инновационной политики станет министерством промышленности и инновационной политики.

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Гость|08.12.2019 14:21|

В области уже давно весь транспорт - частный. Никакой необходимости в таком министерстве нет. Кроме "необходимости" устроить очередную синекуру для плодящихся чиновников.

Гость|08.12.2019 14:22|

Уже есть управление транспортом, теперь министкрство транспорта. А общественного транспорта в регионе как не было так и нет. Частники работают как им выгодно. Влияния на них никакого нет. А налогоплательщикам содержать еще одно министерство.

Гость|08.12.2019 14:25|

Гость писал(a):

В области уже давно весь транспорт - частный. Никакой необходимости в таком министерстве нет. Кроме "необходимости" устроить очередную синекуру для плодящихся чиновников.
+498751

Гость|08.12.2019 14:26|

Дойное стадо вымирает,но плодятся пастухи.

Гость|08.12.2019 14:27|

Буйлов пусть наведет порядок на территории Пензенского автовокзала. Толпы орущих мужиков у входа в автовокзал и в тамбуре пристают к гражданам, препятствуют свободному передвижению внутрь автовокзала ( в зал ожидания, к кассам, справочному окну) и из него, хватают за руки...

Имя: Гость
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