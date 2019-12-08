08.12.2019 | 14:05

В Пензенской области создадут управление транспорта. Соответствующий документ губернатор Иван Белозерцев подписал в пятницу, 6 декабря.

Согласно ему, региональный минпром ждет преобразование. Новому ведомству передадут полномочия в области транспорта и сделают самостоятельным. Главой станет Сергей Буйлов, который в настоящее время является заместителем министра - начальником управления транспортного обслуживания Министерства промышленности Пензенской области.

Глава регионального минпрома Михаил Торгашин проведет регистрацию созданного ведомства. Министерство финансов Пензенской области должно подготовить предложения в бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-го и 2022-го, которые связаны с финансированием создания нового управления.

После преобразования министерство промышленности, транспорта и инновационной политики станет министерством промышленности и инновационной политики.