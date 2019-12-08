08.12.2019 | 10:19

В Пензенской области за десять месяцев 2019 года по вине водителей пассажирского транспорта случилось 53 ДТП. В них пострадали 64 человека.

Такие цифры были озвучены на совещании в региональном правительстве. Губернатор Иван Белозерцев потребовал у минпрома области ужесточить контроль за работой общественного транспорта и организацией перевозки грузов.

«Значение имеет все: возраст транспорта, его техническое состояние, профессионализм водителя, состояние его здоровья в течение рейса, продолжительность нахождения за рулем и многое другое», - отметил глава региона.

Иван Белозерцев рассказал, что к нему обращаются с жалобами на техническое состояние транспорта, хамство водителей, нарушения интервала движения автобусов и маршруток в вечернее время.

«И что страшнее всего – люди рассказывают о лихачестве водителей, несоблюдении правил дорожного движения. Имеют место грубейшие нарушения лицензионного законодательства, нарушения трудового законодательство и правил допуска к управлению транспортным средством в отношении водителей», - высказался Иван Белозерцев.

Губернатор призвал полностью исключить ДТП с участием пассажирского транспорта.

В субботу, 7 декабря, на трассе М5 в Городищенском районе столкнулись автобус ПАЗ и автомобиль Volvo с полуприцепом. Помощь медиков потребовалась восьми пассажирам ПАЗа. Два человека были доставлены в больницу.

Утром того же дня на улице Измайлова в областном центре, возле остановки «Детская железная дорога», также случилось ДТП, участником которого стала маршрутка.

Как добавили в пресс-службе регионального правительства, в целом в области количество аварий с общественным транспортом снижается.