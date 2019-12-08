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Общество | Губернатор о ДТП с участием автобусов: Мы должны исключить их полностью

08.12.2019|10:19
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В Пензенской области за десять месяцев 2019 года по вине водителей пассажирского транспорта случилось 53 ДТП. В них пострадали 64 человека.

Такие цифры были озвучены на совещании в региональном правительстве. Губернатор Иван Белозерцев потребовал у минпрома области ужесточить контроль за работой общественного транспорта и организацией перевозки грузов.

«Значение имеет все: возраст транспорта, его техническое состояние, профессионализм водителя, состояние его здоровья в течение рейса, продолжительность нахождения за рулем и многое другое», - отметил глава региона.

Иван Белозерцев рассказал, что к нему обращаются с жалобами на техническое состояние транспорта, хамство водителей, нарушения интервала движения автобусов и маршруток в вечернее время.

«И что страшнее всего – люди рассказывают о лихачестве водителей, несоблюдении правил дорожного движения. Имеют место грубейшие нарушения лицензионного законодательства, нарушения трудового законодательство и правил допуска к управлению транспортным средством в отношении водителей», - высказался Иван Белозерцев.

Губернатор призвал полностью исключить ДТП с участием пассажирского транспорта.

В субботу, 7 декабря, на трассе М5 в Городищенском районе столкнулись автобус ПАЗ и автомобиль Volvo с полуприцепом. Помощь медиков потребовалась восьми пассажирам ПАЗа. Два человека были доставлены в больницу.

Утром того же дня на улице Измайлова в областном центре, возле остановки «Детская железная дорога», также случилось ДТП, участником которого стала маршрутка.

Как добавили в пресс-службе регионального правительства, в целом в области количество аварий с общественным транспортом снижается.

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Гость|08.12.2019 10:57|

Автобусы исключить? Оставить только газели маршрутки?

Гость|08.12.2019 10:59|

Вот оно почему постепенно исчезает общественный транспорт! Оказывается таким образом идет борьба за уменьшение его аварийности! Ведь совершенно справедливо, если не будет общественного транспорта, то значит и не будет аварий с ним. Гениально!!!

Гость|08.12.2019 10:59|

Раздать поручения, потребовать, сфоткаться и снег чистить!

Гость|08.12.2019 11:10|

Гость писал(a):

Раздать поручения, потребовать, сфоткаться и
Да можно и не требовать, чо уж там...

Гость|08.12.2019 11:15|

Когда общественный транспорт был муниципальным он ходил более менее по расписанию и гонок между автобусами не было.А сейчас ни какого контроля,более того Дилижанс и Меркурий не обладают подвижным составом,они распихали его по своим карманным мелким ИП и работают с ними по субподрядам.Подвижной состав - хлам.А от маршруток власть имущие не дадут избавиться,маршрутки это не контролируемый живой чёрный нал.

Гость|08.12.2019 11:20|

Гость писал(a):

Раздать поручения, потребовать, сфоткаться и снег чистить!
Пусть сфоткается с толпой мужиков у входа в Пензенский автовокзал, орущих, сквернословящих, препятствующих свободному прохождению граждан в зал ожидания, к кассам, хватающих за руки...

Гость|08.12.2019 11:20|

Вздрогнул

Гость|08.12.2019 11:20|

Гость писал(a):

Когда общественный транспорт был муниципальным он ходил более менее по расписанию и гонок между автобусами не было.А сейчас ни какого контроля,более того Дилижанс и Меркурий не обладают подвижным составом,они распихали его по своим карманным мелким ИП и работают с ними по субподрядам.Подвижной состав - хлам.А от маршруток власть имущие не дадут избавиться,маршрутки это не контролируемый живой чёрный нал.
Истину глаголешь.

Гость|08.12.2019 11:23|

В Пензе нет общественного транспорта,а есть частные"бомбилы".

Гость|08.12.2019 11:28|

Иван вбзднул... Ой, вздрогнул .

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