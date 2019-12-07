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Общество | В Пензе почтили память погибших во время землетрясения в Армении

07.12.2019|17:06
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Памятник, который символизирует армяно-российскую дружбу, установлен недалеко от Спасского собора. На лицах пришедших к нему горожан была скорбь, в руках - свечи.

7 декабря - день памяти погибших в Армении во время страшного землетрясения 1988 года. Оно унесло жизнь 25 тысяч - примерно 1% населения республики. Город Спитак был разрушен практически полностью, еще несколько серьезно пострадали.

Сусанна Асатрян тогда жила в Ленинакане. В момент ЧП она находилась в своей квартире и чудом спаслась.

«Когда я вышла, я увидела равнину: не было домов, все сравнялось. Сначала я подумала, что я оказалась в поле, но нет, это не было поле, это просто был мой город, в котором уже не осталось домов», - рассказала жительница Пензы.

В 1988-м Советский Союз впервые со времен Второй мировой войны открыл границы для международной помощи. В Армению ехали спасатели из многих стран и, конечно, из разных уголков СССР.

Из Пензы отправилось 46 человек, в том числе Геннадий Кабанов. Он руководил работами в Спитаке и привез оттуда будильник.

«Время, которое остановилось на том страшном моменте, - 11 часов 41 минута», - пояснил он.

В 31-ю годовщину трагедии пензенцы почтили память погибших минутой молчания, а потом возложили цветы к монументу.

В следующий раз люди пообещали собраться у этого монумента 24 апреля - в день памяти жертв геноцида армян.

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