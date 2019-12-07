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Общество | В Пензе дети и родители решали задачи на математическом флешмобе

07.12.2019|17:18
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Интересную задачу предложила пензенцам гимназия «САН»: попробовать свои силы в математическом флешмобе. Откликнулись 170 человек - жители микрорайона и, конечно, ученики и их родители.

Отличник по математике Ярослав Савельев пригласил считать цифры маму, медика по образованию.

«У нас замечательный тандем с сыном, с полуслова понимаем друг друга. Сын предложил поучаствовать, я согласилась, с удовольствием поучаствуем», - рассказала Юлия Савельева.

Собравшимся предложили наборы задач четырех уровней сложности: белый, желтый, зеленый и красный (самый тяжелый). Какой взять, каждый решал самостоятельно.

«Я выбрал зеленый, а мама белый. Зеленый труднее», - отметил Ярослав.

Флешмоб «Математический кот» придумали в Саратове. Оргкомитет располагается там же.

«Мы не видим задания заранее, они приходят к нам в день проведения данного флешмоба, распечатываются и раздаются участникам, а участники открывают пакет, смотрят эти задания. Задания уникальные», - пояснила заместитель директора гимназии «САН» Елена Сапожникова.

Поэтому разрешалось пользоваться мобильными телефонами и интернетом. Ответов там не найти, но можно отыскать забытые правила решения задач.

На выполнение работ отводилось полтора часа. Бланки проверят в течение недели, результаты появятся на сайте проекта. Победителям вручат дипломы.

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