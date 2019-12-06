В Пензе депутат предложил урезать расходы на райадминистрации на 50%

В пятницу, 6 декабря, на заседании в Пензенской городской думе депутат Александр Трутнев предложил внести поправку в бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

«Прошу при планировании бюджета уменьшить финансирование районных администраций Октябрьского, Ленинского, Железнодорожного и Первомайского районов на 50%, что составит экономию в сумме 72,5 млн рублей, в связи с оптимизацией и сокращением штата данных структур», - озвучил идею народный избранник.

Высвободившиеся средства он предложил направить на освещение улиц, капитальный ремонт школ и детсадов, а также на программу по выполнению наказов избирателей.

«То есть вы предлагаете сократить и выгнать на улицу 50% сотрудников администраций?» - поинтересовался глава Пензы Владимир Мутовкин.

«Почему на улицу? МУП «ППП» мы оптимизировали на 1 000 человек. Четыре года назад вы за это проголосовали», - парировал Александр Трутнев.

Заместитель главы города Иван Краснов назвал предложение необоснованным по ряду причин.

«У нас есть чем заниматься районным администрациям, я бы даже рекомендовал рассмотреть вопрос о том, чтобы внутри перераспределить обязанности. У нас очень много вопросов, которые связаны с благоустройством города, которыми они могли бы заниматься», - высказался он.

Его поддержал Юрий Зиновьев: «Этот вопрос поднимался на протяжении многих лет. Проработав его тщательно и пообщавшись с жителями, я тоже несогласен с предложением о сокращении, так как работники администраций непосредственно работают с народом. Их нельзя сокращать, это наше связующее звено».

Оппозиционно настроенные депутаты настаивали на том, что работа органов местного самоуправления непонятна: люди обращаются в администрации, но те переадресуют их жалобы в другие органы, откуда просители как раз и получают ответ.

В итоге за принятие предложения проголосовали 9 депутатов, против - 18, 1 воздержался. Таким образом, поправку отклонили.