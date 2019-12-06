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Общество | В Пензе четырем управляйкам запретили перевод домов в другие организации

06.12.2019|09:04
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В Пензе четырем управляющим компаниям, имеющим долг перед АО «ЭнергосбыТ Плюс», запрещен перевод жилого фонда в другие организации. Такое постановление по ходатайству энергетиков вынесло региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

Санкция наложена на ООО «ЖЭК № 2» (долг в 1,3 млн руб.), ООО «МУП Первомайского района» (362 тыс. руб.), УК «Перспектива» (316 тыс. руб.), ООО «ЖЭК № 1» (11 тыс. руб.).

Жителей, чьи дома входят в зону обслуживания данных организаций, «ЭнергосбыТ Плюс» просит сохранять спокойствие и не поддаваться на возможные провокации относительно перехода в другие обслуживающие организации.

В случае получения какой-либо информации о своевольном переводе жилого фонда на обслуживание в другую управляющую компанию необходимо обратиться в офис Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» по адресу: ул. Гагарина, 11а, или сообщить по телефону (8412) 21-07-21.

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