06.12.2019 | 14:35

Нижне-Волжское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора открыло горячую линию для жителей Пензенской области по вопросу включения государственного регистрационного знака автобуса в реестр лицензий.

На сайте управления размещен реестр лицензий, где каждый житель Пензенской области имеет возможность проверить наличие или отсутствие государственного регистрационного знака автобуса в данном реестре, перейдя по ссылке.

В случае отсутствия государственного регистрационного знака автобуса в реестре управление просит сообщить об этом по телефону 56-09-98 в рабочее время или путем письменного обращения, в том числе через сайт управления.

1 декабря в Забайкалье пассажирский автобус, перевозивший 43 пассажира и направлявшийся из Читы в Сретенск, упал с моста. 19 человек погибло, в том числе четверо детей. Остальных с травмами различной степени тяжести медики доставили в больницы. По предварительной версии, причиной аварии стало лопнувшее колесо.

Министерство промышленности и транспорта Пензенской области обратилось к водителям и перевозчикам с призывом уделить особое внимание техническому состоянию автотранспортных средств. А губернатор Иван Белозерцев 2 декабря на планерке в региональном правительстве попросил делать выводы из всех трагедий, которые случаются в других регионах.