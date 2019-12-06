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Общество | Пензенцев просят сообщать об автобусах без лицензий на горячую линию

06.12.2019|14:35
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Нижне-Волжское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора открыло горячую линию для жителей Пензенской области по вопросу включения государственного регистрационного знака автобуса в реестр лицензий.

На сайте управления размещен реестр лицензий, где каждый житель Пензенской области имеет возможность проверить наличие или отсутствие государственного регистрационного знака автобуса в данном реестре, перейдя по ссылке.

В случае отсутствия государственного регистрационного знака автобуса в реестре управление просит сообщить об этом по телефону 56-09-98 в рабочее время или путем письменного обращения, в том числе через сайт управления.

1 декабря в Забайкалье пассажирский автобус, перевозивший 43 пассажира и направлявшийся из Читы в Сретенск, упал с моста. 19 человек погибло, в том числе четверо детей. Остальных с травмами различной степени тяжести медики доставили в больницы. По предварительной версии, причиной аварии стало лопнувшее колесо.

Министерство промышленности и транспорта Пензенской области обратилось к водителям и перевозчикам с призывом уделить особое внимание техническому состоянию автотранспортных средств. А губернатор Иван Белозерцев 2 декабря на планерке в региональном правительстве попросил делать выводы из всех трагедий, которые случаются в других регионах.

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Гость|06.12.2019 15:16|

все вздрогнули

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