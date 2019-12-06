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Общество | Губернатор рассказал в Instagram, что гордится пензенскими волонтерами

06.12.2019|10:36
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В четверг, 5 декабря, в Международный день добровольцев, в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова прошло награждение участников регионального конкурса «Добровольцы Сурского края».

Победителю в номинации «Социальный проект года» вручили сертификат на 50 тысяч рублей. Лучшие в номинации «Доброволец года» в каждой возрастной категории получили сертификаты на 10 тысяч рублей, лауреаты конкурса - памятные подарки.

В тот же день губернатор Иван Белозерцев опубликовал на своей странице в Instagram пост, посвященный волонтерам.

«Как правило, поздно вечером добираясь до дома, читаю и отвечаю на комментарии и сообщения в Direct, делюсь с вами, уважаемые подписчики, важными новостями, своим мнением или личными ощущениями.

Сегодня - День добровольца. У нас в Пензенской области каждый седьмой готов в любой момент прийти на помощь тому, кто в ней нуждается, - в волонтерское движение вовлечены 180 тысяч человек! Это и молодежь, и люди старшего возраста. Примеров труда пензенских добровольцев - великое множество. Искренне горжусь», - написал глава региона.

Он задал подписчикам вопрос: «А вы хотите стать волонтером? Может быть, уже занимаетесь этим важным делом?».

Читатели не замедлили откликнуться. «Мы уже волонтеры, Иван Александрович! Сегодня у нас в Каменке тоже состоялся слет-конкурс волонтерских отрядов, на котором мои воспитанники заняли почетное второе место», - написал один из них. «Хорошее, нужное дело! У нас в школе много волонтеров», - ответила другая подписчица.

«Все-таки какие добрые люди в нашей стране, в каждом ее уголке, - всегда откликнутся, помогут, даже незнакомые зачастую люди. Правильно говорят: пока мы едины, нас не победить!» - считает еще один житель Пензенской области.

Источник — фото www.pnzreg.ru
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Гость|06.12.2019 10:47|

penzainform.ru писал(a):

Правильно говорят: пока мы едины, нас не победить!» - считает еще один житель Пензенской области.
Остаётся открытым вопрос,кто нас побеждать собирается?

Гость|06.12.2019 10:48|

а сам он не хочет стать волонтером ? пора уже!

Гость|06.12.2019 10:49|

А мы гордимся Губернатором!!! Душевный,таких больше нет.Везде проявляет заботу.

Гость|06.12.2019 10:49|

penzainform.ru писал(a):

Читатели не замедлили откликнуться. «Мы уже волонтеры, Иван Александрович! Сегодня у нас в Каменке тоже состоялся слет-конкурс волонтерских отрядов, на котором мои воспитанники заняли почетное второе место», - написал один из них. «Хорошее, нужное дело! У нас в школе много волонтеров», - ответила другая подписчица.
боже,какая же лютая дичь.

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