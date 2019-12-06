06.12.2019 | 09:00

Около 14 млн рублей выделено в 2019 году из бюджета Пензы на капитальный ремонт фасадов многоэтажных домов. Об этом доложил руководитель городского управления ЖКХ Александр Утин на заседании комиссии Пензенской городской думы в четверг, 5 декабря.

«Средства из бюджета на капремонт фасадов - субсидии при условии софинансирования со стороны собственников. Хотелось бы отметить, что в этом году заявились дома, у которых срок ремонта фасадов довольно далек - 2023-2025 годы. С приходом весны на зданиях начались разрушения кладки. Жители вовремя сориентировались и представили документы. У нас не было оснований для отказа», - рассказал Александр Утин.

Он подчеркнул, что решение о выделении средств принимает межведомственная комиссия.

В этом году капремонт фасадов проводится по трем адресам: на Славы, 5, Ударной, 39, и Калинина, 108а. Из бюджета выделено 1 млн 10 тыс., 3 млн 563 тыс. и 3 млн 366,5 тыс. руб. соответственно. Работы еще не завершены, срок их окончания - 25 декабря.

Депутаты наперебой начали перечислять дома, требующие немедленного капитального ремонта фасадов. А один из них рассказал, что в ноябре в микрорайоне Терновка балкон рухнул, когда на нем находилась хозяйка квартиры.

«Жители домов, которые хотят досрочно отремонтировать фасад, должны принять соответствующее решение на общем собрании, а затем обратиться в управление ЖКХ с документами. Комиссия выносит положительное или отрицательное решение», - пояснил Александр Утин.