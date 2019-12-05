05.12.2019 | 13:40

В течение суток, начиная с утра среды, 4 декабря, дороги в Пензенской области чистили от снега и обрабатывали противогололедными материалами около 240 спецмашин. Было высыпано более 6 000 тонн песко-соляной смеси.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства и дорожного хозяйства, всего область располагает 513 единицами техники для очистки автодорог регионального и межмуниципального значения.

Утром 4 декабря качество выполненных работ оценили кураторы областного управления строительства и дорожного хозяйства. По итогам проверки было выдано 40 предписаний по устранению выявленных недостатков. В их числе снежный накат на дороге, рыхлый снег на обочинах и проезжей части.

«Устранение недостатков находится на контроле», - добавили в пресс-службе регионального минстроя.

В Пензе с последствиями снегопада в ночь с 3 на 4 декабря боролись 76 спецавтомобилей. Такое же количество техники работало днем.