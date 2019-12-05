Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|5 дек 2019|15:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  70.98  |  $  64.03

Общество | В Пензенской области дороги от снега очищали со множеством недостатков

05.12.2019|13:40
Печать

В течение суток, начиная с утра среды, 4 декабря, дороги в Пензенской области чистили от снега и обрабатывали противогололедными материалами около 240 спецмашин. Было высыпано более 6 000 тонн песко-соляной смеси.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства и дорожного хозяйства, всего область располагает 513 единицами техники для очистки автодорог регионального и межмуниципального значения.

Утром 4 декабря качество выполненных работ оценили кураторы областного управления строительства и дорожного хозяйства. По итогам проверки было выдано 40 предписаний по устранению выявленных недостатков. В их числе снежный накат на дороге, рыхлый снег на обочинах и проезжей части.

«Устранение недостатков находится на контроле», - добавили в пресс-службе регионального минстроя.

В Пензе с последствиями снегопада в ночь с 3 на 4 декабря боролись 76 спецавтомобилей. Такое же количество техники работало днем.

Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|05.12.2019 13:59|

Большая Валяевка - снег на трассе и внутренних дорогах за эти дни не убирали ВООБЩЕ

Гость|05.12.2019 14:01|

penzainform.ru писал(a):

«Устранение недостатков находится на контроле»
Ну сегодня температура в + пойдет, снег растает, отчитаются что все исправили.

Гость|05.12.2019 14:15|

Можно и не перечислять деревни, ни к одной не подъедешь везде такая фишка, только налоги платим.

Гость|05.12.2019 14:43|

Зима вроде каждый год, по расписанию так сказать. А снег убирать никак не научатся. Какая нам разница сколько машин убирало снег и сколько песка раскидали. Граждане смотрят на результат, а его нет.

Гость|05.12.2019 14:58|

Я бы даже сказал, что совсем не очищали.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!