В течение суток, начиная с утра среды, 4 декабря, дороги в Пензенской области чистили от снега и обрабатывали противогололедными материалами около 240 спецмашин. Было высыпано более 6 000 тонн песко-соляной смеси.
Как сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства и дорожного хозяйства, всего область располагает 513 единицами техники для очистки автодорог регионального и межмуниципального значения.
Утром 4 декабря качество выполненных работ оценили кураторы областного управления строительства и дорожного хозяйства. По итогам проверки было выдано 40 предписаний по устранению выявленных недостатков. В их числе снежный накат на дороге, рыхлый снег на обочинах и проезжей части.
«Устранение недостатков находится на контроле», - добавили в пресс-службе регионального минстроя.
В Пензе с последствиями снегопада в ночь с 3 на 4 декабря боролись 76 спецавтомобилей. Такое же количество техники работало днем.
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