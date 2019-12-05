05.12.2019 | 16:23

Аграрный форум - это место встречи сельхозпроизводителей, ветеринаров, ученых, чиновников и представителей предприятий. Туда приезжают за новыми знаниями, опытом, современными товарами, торговыми связями.

Надежда Гуськова привезла на выставку органоминеральные комплексы для растений, которые многим кажутся очень перспективными.

«Сверху органическая оболочка, торфяная, пропитанная гуминовыми и почвенными кислотами, внутри НПК, то есть комплекс: азот, фосфор, калий плюс микроэлементы», - рассказала участница форума Надежда Гуськова.

Форум проходит на базе аграрного университета. К мероприятию приурочили показ научно-образовательного центра ветеринарной медицины. Там животных лечат студенты под руководством наставников. Клиника новая, гости попали туда в тот момент, когда специалисты были заняты манипуляциями с кроликом.

Губернатор поинтересовался, какие операции могут проводить на животных.

«Мы можем проводить практически все операции: свиньи, мелкий рогатый скот, собаки, кошки», - сообщила заведующая ветеринарной клиникой Гульсина Абузярова.

На ушастом испытывали лекарство, которое потом смогут применять в медицине для остановки кровотечений.

После экскурсии по клинике началась основная часть работы форума.

В течение двух дней будет идти разговор о возможности экспорта продукции агропромышленного комплекса, о развитии растениеводства и животноводства, а также перспективах потребительских кооперативов на территории региона.