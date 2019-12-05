05.12.2019 | 15:13

В Кузнецке на центральной площади установили новогоднюю елку. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщили в пресс-службе администрации города.

Главное новогоднее украшение имеет в высоту 15 метров и росло возле дома в Южном микрорайоне.

Специалисты МУП «Зеленый город» срубили красавицу. Затем ее привезли на площадь и при помощи автокрана поставили на выбранное место. В ближайшее время сотрудники творческого центра «Родина» займутся ее украшением.

В Пензе монтаж искусственной новогодней елки на площади Ленина завершили к 1 декабря. Кроме того, там установили две деревянные горки, светящиеся инсталляции «2020» со стороны улиц Кирова и Московской, домик Деда Мороза и конструкцию «Олени».