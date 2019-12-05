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Общество | На центральной площади Кузнецка появилась новогодняя елка

05.12.2019|15:13
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В Кузнецке на центральной площади установили новогоднюю елку. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщили в пресс-службе администрации города.

Главное новогоднее украшение имеет в высоту 15 метров и росло возле дома в Южном микрорайоне.

Специалисты МУП «Зеленый город» срубили красавицу. Затем ее привезли на площадь и при помощи автокрана поставили на выбранное место. В ближайшее время сотрудники творческого центра «Родина» займутся ее украшением.

В Пензе монтаж искусственной новогодней елки на площади Ленина завершили к 1 декабря. Кроме того, там установили две деревянные горки, светящиеся инсталляции «2020» со стороны улиц Кирова и Московской, домик Деда Мороза и конструкцию «Олени».

Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость|05.12.2019 15:23|

Настоящая елка. Круто. Не то что конус.

Гость|05.12.2019 15:28|

Вот молодцы! Не то что всякие искусственные пластиковые за 18 млн.

Гость|05.12.2019 15:31|

Я в Кузнецке у друзей пару раз чуть не забеременела.

Гость|05.12.2019 15:47|

Ты походу везде беременеешь и в кустах и в кузнецке..

Гость|05.12.2019 15:55|

Гость писал(a):

Настоящая елка. Круто. Не то что конус.
А в Пензе конус - полный анус.

Гость|05.12.2019 16:03|

penzainform.ru писал(a):

Главное новогоднее украшение имеет в высоту 15 метров и росло возле дома в Южном микрорайоне.
А хозяева в курсе, что их пушистая красавица, на главную площадь города перекочевала?

Гость|05.12.2019 16:17|

Хозяева даже очень в курсе. При сильном ветре, она так сильно "моталась" что страшно было.

Гость|05.12.2019 16:22|

Гость писал(a):

При сильном ветре, она так сильно "моталась" что страшно было.
Боялись, что этот бобовый стебель, унесет домик Джека в страну великанов?

Имя: Гость
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