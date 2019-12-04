В среду, 4 декабря, в Пензенской области 5 271 выпускник напишет итоговое сочинение. Изложение выбрали 125 юношей и девушек.
В 2019-2020 учебном году итоговое сочинение можно будет написать по таким направлениям, как «Война и мир» (к 150-летию книги), «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она».
Темы сочинения выпускники узнают за 15 минут до начала испытания. Его успешное прохождение будет для школьников допуском к государственной итоговой аттестации.
«Итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в вуз, действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания. Выпускники прошлых лет, в том числе ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать его по желанию. При этом в вузы они смогут представить итоговое сочинение только текущего года, сочинение прошлого года аннулируется», - рассказали в пресс-службе регионального министерства образования.
Школьники, не справившиеся с испытанием или же по уважительной причине не явившиеся на него, смогут написать сочинение 5 февраля или 6 мая 2020 года.
Всегда ненавидела сочинения в школе! Требования были как к членам союза писателей.