04.12.2019 | 10:18

В среду, 4 декабря, в Пензенской области 5 271 выпускник напишет итоговое сочинение. Изложение выбрали 125 юношей и девушек.

В 2019-2020 учебном году итоговое сочинение можно будет написать по таким направлениям, как «Война и мир» (к 150-летию книги), «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она».

Темы сочинения выпускники узнают за 15 минут до начала испытания. Его успешное прохождение будет для школьников допуском к государственной итоговой аттестации.

«Итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в вуз, действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания. Выпускники прошлых лет, в том числе ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать его по желанию. При этом в вузы они смогут представить итоговое сочинение только текущего года, сочинение прошлого года аннулируется», - рассказали в пресс-службе регионального министерства образования.

Школьники, не справившиеся с испытанием или же по уважительной причине не явившиеся на него, смогут написать сочинение 5 февраля или 6 мая 2020 года.