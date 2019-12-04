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Общество | В Пензенской области итоговое сочинение напишут более 5 000 выпускников

04.12.2019|10:18
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В среду, 4 декабря, в Пензенской области 5 271 выпускник напишет итоговое сочинение. Изложение выбрали 125 юношей и девушек.

В 2019-2020 учебном году итоговое сочинение можно будет написать по таким направлениям, как «Война и мир» (к 150-летию книги), «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она».

Темы сочинения выпускники узнают за 15 минут до начала испытания. Его успешное прохождение будет для школьников допуском к государственной итоговой аттестации.

«Итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в вуз, действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания. Выпускники прошлых лет, в том числе ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать его по желанию. При этом в вузы они смогут представить итоговое сочинение только текущего года, сочинение прошлого года аннулируется», - рассказали в пресс-службе регионального министерства образования.

Школьники, не справившиеся с испытанием или же по уважительной причине не явившиеся на него, смогут написать сочинение 5 февраля или 6 мая 2020 года.

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Гость|04.12.2019 10:41|

Всегда ненавидела сочинения в школе! Требования были как к членам союза писателей.

Гость|04.12.2019 11:20|

а крестный ход будет?

Имя: Гость
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