04.12.2019 | 18:23

Самый молодой и динамично развивающийся в Пензе Первомайский район отметил 40-летие с момента своего основания. Торжественный вечер, посвященный юбилею южных ворот областного центра, прошел в филармонии.

В конце ноября 1979 года Первомайский район был образован путем слияния части Ленинского с территориями нескольких сел. По тем временам это оказалось смелым решением, которое впоследствии себя оправдало.

«Район за эти 40 лет стал флагманом нашего города. И промышленное производство, и наука, и образование, высшее образование - все в большом объеме представлено в этом районе», - прокомментировал глава города Пензы Владимир Мутовкин.

«Не для кого не секрет, что, наверное, все жители Пензы по той или иной причине посещают Первомайский район: кто-то учится в ПГУ, кто-то ездит в областную больницу, кто-то работает на предприятиях Первомайского района», - сообщил глава городской администрации Андрей Лузгин.

Но главной ценностью являются люди.

«Каждый из присутствующих в этом зале внес неоценимый вклад и частицу своей души в становление и развитие Первомайского района», - отметила глава администрации Лидия Белякова.

Одним из подарков стало обещание городских властей выделить в 2020 году средства на благоустройство еще одной зеленой зоны - в районе дизельного завода.

Полную телевизионную версию праздничного вечера смотрите в ближайшее время в эфире 11 канала.