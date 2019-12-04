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Общество | В Пензе с полпредом Президента РФ обсудили проблему детской смертности

04.12.2019|18:39
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В Круглом зале здания регионального правительства гости из Нижнего Новгорода интересовались ходом реализации национальных проектов в Пензенской области. Об этом полпред в 2019-м уже беседовал с Иваном Белозерцевым, но конец года приближается, пора говорить об итогах.

Игорь Комаров хотел посмотреть, насколько удалось продвинуться в достижении заданных показателей, узнать, какие проблемы есть. О некоторых полномочному представителю президента известно.

«Риски мы видим при реализации национального проекта «Здравоохранение». Так, в регионе отмечается высокая младенческая смертность, смертность от острого нарушения мозгового кровообращения», - сообщил Игорь Комаров.

По словам Ивана Белозерцева, в регионе многое сделано для реализации нацпроектов. До 2024 года на эти цели в область придут 40 миллиардов рублей. На текущий год выделено более 10 миллиардов. По ряду показателей Сурский край на хорошем счету в стране. Главные сложности - с двумя направлениями: демографией и здравоохранением. Картину, в частности, портит одна из самых современных пензенских больниц.

«Не было у нас перинатального центра - младенческая смертность была одна из самых низких в Российской Федерации. Когда ребенок рождается 500-граммовый (а то и меньше) и его регистрируют как родившегося, а потом происходят проблемы и он уходит из жизни, - конечно, это влияет на статистику», - пояснил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В регионе есть сложности и со снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Собравшиеся отметили, что до конца года остается еще три недели и какие-то результаты реализации нацпроектов могут измениться.

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Гость|04.12.2019 19:14|

penzainform.ru писал(a):

Так, в регионе отмечается высокая младенческая смертность
Это происходит penzainform.ru писал(a):
от острого нарушения мозгового кровообращения
в головах областной администрации.

Имя: Гость
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