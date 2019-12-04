04.12.2019 | 15:43

Встретить Новый год в новой квартире очень приятно. Холдинг «Термодом» решил помочь в этом семьям, желающим скорее справить новоселье, и предоставил максимально выгодные условия покупки 10 счастливчикам.

С 1 по 31 декабря 10 квартир в сданных домах в Городе Спутнике будут продаваться по специальной цене – от 30 000 рублей за квадратный метр. Узнать полный перечень такого жилья и его стоимость можно на сайте termodom-pnz.ru, а также в офисах продаж компании-застройщика.

Покупателям доступны одно-, двух- и трехкомнатные квартиры на разных этажах. С выбором лучше поспешить, так как их всего 10.

Хотя акция продлится до 31-го числа, по факту она завершится в тот день, когда будет продана последняя квартира.