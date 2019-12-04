04.12.2019 | 12:26

В среду, 4 декабря, Пензу посетил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Сразу с трапа самолета он направился на открытие арт-поместья «Новые берега» для людей с ограниченными возможностями.

В феврале этого года при визите в Пензу Игорь Комаров посетил пансионат «Дом Вероники». Тогда-то ему рассказали о проекте социальной адаптации молодых инвалидов - арт-поместье «Новые берега».

4 декабря состоялось торжественное открытие первой очереди «Новых берегов». Вместе с гостем ход работ на объекте оценил губернатор Иван Белозерцев.

Два дома уже готовы, в них есть квартиры-студии, однокомнатные и двухэтажные. Первые новоселы - 30 человек - въехали в арт-поместье 2 декабря.

Участниками проекта стали жители не только Пензенской области, но и других регионов. Это две женщины из Екатеринбурга, одна из Вологды с двумя детьми, многодетная семья из Самары, семья из Сердобского дома ветеранов, молодая пара незрячих (музыкант из Пензы и его девушка из Воронежской области), пять ребят из Мокшанского дома-интерната, а также молодой человек из дома для детей-инвалидов.

Игорю Комарову сообщили, что в целом планируется возвести семь жилых домов для 120 человек, кафе, магазин, кинотеатр, гостиницу, образовательный центр, банно-оздоровительный комплекс, часовню и цех по производству полуфабрикатов. Второй этап строительства должен завершиться к апрелю 2020 года.

Полпред отметил высокие темпы строительства, пообщался с инвалидами, подчеркнул, что здесь для них открывается возможность начать новую самостоятельную жизнь и выразил уверенность в том, что работы следующих этапов обустройства резиденции для людей с ограниченными возможностями будут завершены в срок.

Игорь Комаров осмотрел коттеджи, оценил инфраструктуру, расспросил о перспективах и пожелал обитателям «Новых берегов» творческой реализации и воплощения в жизнь их проектов.