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Общество | Полномочный представитель Президента РФ приехал в «Новые берега»

04.12.2019|17:55
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В Пензенской области, в Богословке, развернулась масштабная стройка - возводится арт-поместье для людей с ограниченными возможностями. О том, как реализуется социально значимый проект «Новые берега», его автор рассказала полномочному представителю Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову.

«Вы обречены на поддержку, на успех и, на самом деле, на внимание, потому что очень важно и развитие этого проекта, продолжение его, и то, что во многом вы будете примером для других регионов», - отметил Игорь Комаров.

«Самое радостное на душе - когда мы видим ребят, которые сегодня здесь, приехали на новоселье и будут тут жить. Это очень здорово, тем более с системой адаптации, с системой развития для каждого из них», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Уже 30 человек - выпускники детских домов, приемные семьи с особенными ребятами, молодые люди с инвалидностью - заселились в два сданных дома. Одними из первых въехали в арт-поместье Галина Гладырева из Воронежа и пензенец Владимир Дубцов.

У обоих проблемы со зрением. В начале года они познакомились на обучении в Курской области, а теперь пара воссоединилась. Галина мечтает открыть флористический магазин, Владимир - музыкант рок-группы «Алхимика», разработал социальный радиопроект.

«Специфика направлена на то, чтобы стереть границу между здоровым обществом и людьми, имеющими инвалидность, потому что здоровое общество не знает, как помочь, если видит инвалида на улице, не знают, как подойти, кто-то боится, кто-то стесняется, то есть стоят какие-то барьеры», - пояснил Владимир.

У каждого - свои планы, идеи, которые в резиденции будут воплощаться в жизнь.

Уже к апрелю население арт-поместья «Новые берега» станет больше. Весной должны завершить строительство еще нескольких домов. Молодые люди со всей страны стремятся попасть туда.

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Гость|04.12.2019 18:35|

Маша-врунишка просит новых подачек из бюджета?

А еще там ведь храмик будет, раз кругом попы и попадьи

Гость|04.12.2019 18:44|

А, где родители у этих людей с ограниченными возможностями?

Гость|04.12.2019 18:45|

Пусть храмик там строят и ходы, хороводы в чистом поле водят

Гость|04.12.2019 18:45|

Может законы где принимают?

Гость|04.12.2019 18:47|

Во сколько деревянных обошёлся сей бесполезный (ознакомительный ведь) визит бюджету? Этими деньгами бы распорядиться с умом......

Гость|04.12.2019 19:00|

Главное, чтобы эти дома трещину не дали как в Заре.

Гость|04.12.2019 19:08|

Новых бояр и графьёв эти дети-инвалиды? По всей России матушке собирают?

Имя: Гость
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