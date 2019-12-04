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Общество | На ярмарке вакансий в Пензе предложат более 800 рабочих мест

04.12.2019|16:17
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В пятницу, 13 декабря, с 15:00 до 18:00 в Пензе пройдет ярмарка вакансий. Она расположится на первом этаже ТРК «Коллаж» (проспект Строителей, 1в, вход С).

Потенциальных сотрудников встретят представители кадровых служб 30 предприятий города - промышленных, торговых, транспортных, фармацевтических и других. На ярмарке будет предложено более 800 свободных рабочих мест.

«Посетители смогут узнать не только об открытых вакансиях на предприятиях города, но и в целом о спросе и предложении на трудовые ресурсы. Специалисты проведут консультации по профориентации, обучению и дополнительному образованию по востребованным на рынке труда профессиям», - сообщили в пресс-службе Министерства труда, социального развития и демографии Пензенской области.

Кроме того, гости могут получить информацию по соблюдению государственных гарантий в сфере занятости населения.

Источник — фото trud.pnzreg.ru
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Гость|04.12.2019 16:39|

"5" Пятёрочка выручает.

Гость|04.12.2019 16:49|

Требования работодателей:

— Опыт работы от 50 лет.

— Вы должны победить дракона.

— Ненормированный рабочий день.

— Наличие прав на управление вертолетом.

— Умение программировать на всех возможных языках.

— Знание языка суахили не ниже уровня uppеr intеrmеdiаtе.

— Расширение клиентской базы на 100500 человек в день.

— Знание основ термоядерного синтеза.

— Опыт в организации концертов Бориса Моисеева в Дагестане.

— Уверенное использование телекинеза в рамках компетенции.

— Большая концентрация мидихлорианов в крови.

— Наличие золотой или серебряной медали с одной из олимпийских игр.

— Наличие собственной базы клиентов.

— Наличие нобелевской премии по физике, как плюс.

Мы предлагаем:

— Стул, кипяток.

— Комфортабельный офис в здании заброшенной психбольницы напротив кладбища.

Гость|04.12.2019 16:51|

Опять вал всякой фигни за 15тыщ деревянных в месяц от Птпа и Радиозавода?

Гость|04.12.2019 16:52|

800 рабочих мест есть. А работы нет.

Гость|04.12.2019 16:52|

Гость писал(a):

Требования работодателей:

— Опыт работы от 50 лет.

— Вы должны победить дракона.

— Ненормированный рабочий день.

— Наличие прав на управление вертолетом.

— Умение программировать на всех возможных языках.

— Знание языка суахили не ниже уровня uppеr intеrmеdiаtе.

— Расширение клиентской базы на 100500 человек в день.

— Знание основ термоядерного синтеза.

— Опыт в организации концертов Бориса Моисеева в Дагестане.

— Уверенное использование телекинеза в рамках компетенции.

— Большая концентрация мидихлорианов в крови.

— Наличие золотой или серебряной медали с одной из олимпийских игр.

— Наличие собственной базы клиентов.

— Наличие нобелевской премии по физике, как плюс.

Мы предлагаем:

— Стул, кипяток.

— Комфортабельный офис в здании заброшенной психбольницы напротив кладбища.

Мотьке подкинь. Ему нечем заняться

Гость|04.12.2019 16:59|

Гость писал(a):

Требования работодателей:

— Опыт работы от 50 лет.

— Вы должны победить дракона.

— Ненормированный рабочий день.

— Наличие прав на управление вертолетом.

— Умение программировать на всех возможных языках.

— Знание языка суахили не ниже уровня uppеr intеrmеdiаtе.

— Расширение клиентской базы на 100500 человек в день.

— Знание основ термоядерного синтеза.

— Опыт в организации концертов Бориса Моисеева в Дагестане.

— Уверенное использование телекинеза в рамках компетенции.

— Большая концентрация мидихлорианов в крови.

— Наличие золотой или серебряной медали с одной из олимпийских игр.

— Наличие собственной базы клиентов.

— Наличие нобелевской премии по физике, как плюс.

Мы предлагаем:

— Стул, кипяток.

— Комфортабельный офис в здании заброшенной психбольницы напротив кладбища.

это смешно или как?

Гость|04.12.2019 17:02|

Гость писал(a):

800 рабочих мест есть. А работы нет.
кто ищет тот находит. Плачу 30 ку за 15 дней (торговля). Как понимают что работать надо не идут. Впрочем, приходят деревенские девчонки, пензенские не идут, им бабкиной пенсии хватает. Ищат только чтоб штаны просиживать.

Гость|04.12.2019 17:14|

Работала я так за 30 ку пять лет назад. Здоровье оставила там все, мало того вкалываешь допом еще у руководства одна истерика с утра до вечера на тему того, как прекрасно проводишь ты время. Когда написала заявление две недели не увольняли, потом еще две недели не отдавали трудовую. Года через пол звали обратно. Работодатели вы нормальные? Деревенские девчонки тоже заканчиваются, во всяком случае мне замену не нашли.

Гость|04.12.2019 17:17|

Гость писал(a):

— Опыт в организации концертов Бориса Моисеева в Дагестане.

ХА ХА

Гость|04.12.2019 17:18|

Нет наше пензенское быдлотство.

Гость|04.12.2019 17:19|

Сами работайте за свои 30ки

Гость|04.12.2019 17:35|

Есть работа на индюшатниках,но это просто ад 12 часов на конвеере.Вот бы чинков туда в командировку.

Гость|04.12.2019 17:35|

Za 30 rabotet ne bolee 4 haov v den

Гость|04.12.2019 17:39|

Гость писал(a):

Гость|04.12.2019 17:35|

Есть работа на индюшатниках,но это просто ад 12 часов на конвеере.Вот бы чинков туда в командировку.

НА индюшатниках ? на крыше что ли ? или В индюшатниках ?

Имя: Гость
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