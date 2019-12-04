04.12.2019 | 16:17

В пятницу, 13 декабря, с 15:00 до 18:00 в Пензе пройдет ярмарка вакансий. Она расположится на первом этаже ТРК «Коллаж» (проспект Строителей, 1в, вход С).

Потенциальных сотрудников встретят представители кадровых служб 30 предприятий города - промышленных, торговых, транспортных, фармацевтических и других. На ярмарке будет предложено более 800 свободных рабочих мест.

«Посетители смогут узнать не только об открытых вакансиях на предприятиях города, но и в целом о спросе и предложении на трудовые ресурсы. Специалисты проведут консультации по профориентации, обучению и дополнительному образованию по востребованным на рынке труда профессиям», - сообщили в пресс-службе Министерства труда, социального развития и демографии Пензенской области.

Кроме того, гости могут получить информацию по соблюдению государственных гарантий в сфере занятости населения.