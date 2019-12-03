Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|3 дек 2019|09:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  71.18  |  $  64.23

Общество | В Пензенской области начался прием документов на сдачу ЕГЭ в 2020 году

03.12.2019|09:07
Печать

В Пензенской области стартовал прием заявлений на сдачу ЕГЭ в 2020 году. Определиться с выбором предметов выпускники могут до 1 февраля включительно.

Юноши и девушки должны подать заявления лично на основании удостоверяющего личность документа. Или же это могут сделать их родители, законные представители, уполномоченные лица, также предъявив паспорт.

Заявления об участии в государственной итоговой аттестации ждут от выпускников текущего года в учреждениях, где они обучаются,а от школьников, которые осваивают программу самостоятельно, находятся на домашнем обучении, экстернов - в образовательных организациях по их выбору.

Выпускники прошлых лет, получающие профессиональное образование, могут подать заявление об участии в ГИА в институт регионального развития области по адресу: г. Пенза, ул. Попова, 40 (4-й этаж).

При этом необходимо предъявить оригиналы документов об образовании или же их заверенные копии.

«Обучающиеся СПО и обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, при подаче заявления предъявляют справку из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой они проходят обучение, подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего образования или завершение освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном году», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!