03.12.2019 | 09:07

В Пензенской области стартовал прием заявлений на сдачу ЕГЭ в 2020 году. Определиться с выбором предметов выпускники могут до 1 февраля включительно.

Юноши и девушки должны подать заявления лично на основании удостоверяющего личность документа. Или же это могут сделать их родители, законные представители, уполномоченные лица, также предъявив паспорт.

Заявления об участии в государственной итоговой аттестации ждут от выпускников текущего года в учреждениях, где они обучаются,а от школьников, которые осваивают программу самостоятельно, находятся на домашнем обучении, экстернов - в образовательных организациях по их выбору.

Выпускники прошлых лет, получающие профессиональное образование, могут подать заявление об участии в ГИА в институт регионального развития области по адресу: г. Пенза, ул. Попова, 40 (4-й этаж).

При этом необходимо предъявить оригиналы документов об образовании или же их заверенные копии.

«Обучающиеся СПО и обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, при подаче заявления предъявляют справку из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой они проходят обучение, подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего образования или завершение освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном году», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.