03.12.2019 | 15:33

В Пензе, на 633-м километре трассы М5, сократилось количество ДТП благодаря открытой там транспортной развязке.

Раньше автомобилисты не могли совершить левый поворот с автодороги на Островную улицу. Некоторые из них нарушали правила, создавая тем самым аварийную ситуацию.

С трудностями встречались и водители, направлявшиеся из областного центра в сторону Москвы. Им нужно было повернуть направо, доехать до развязки на пересечении с улицей Аустрина и затем развернуться, преодолевая лишние километры.

Новый объект на 633-м километре М5 решил обе проблемы. Его строительство началось в июне 2019 года. Специалисты возвели 81-метровую эстакаду, сделали пять примыканий в одном уровне (въезды и выезды с прилегающих территорий), почти 3 тысячи погонных метров барьерного ограждения, 2 километра линий освещения, а также установили в зоне жилых домов шумозащитные экраны.

Открытие развязки, ширина проезжей части которой составляет 15 метров, состоялось в октябре 2019 года.

«Теперь, когда транспортные потоки с федеральной дороги и улицы Островной разведены на разные уровни, на 100% сократилось и количество ДТП. В прошлом году здесь произошло две аварии, еще две – в 2017-м, и это только те случаи, в которых пострадали люди. На самом деле таких ситуаций было существенно больше», - рассказали в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».