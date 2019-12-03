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Общество | В Пензе открытие новой развязки на М5 решило проблему с количеством ДТП

03.12.2019|15:33
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В Пензе, на 633-м километре трассы М5, сократилось количество ДТП благодаря открытой там транспортной развязке.

Раньше автомобилисты не могли совершить левый поворот с автодороги на Островную улицу. Некоторые из них нарушали правила, создавая тем самым аварийную ситуацию.

С трудностями встречались и водители, направлявшиеся из областного центра в сторону Москвы. Им нужно было повернуть направо, доехать до развязки на пересечении с улицей Аустрина и затем развернуться, преодолевая лишние километры.

Новый объект на 633-м километре М5 решил обе проблемы. Его строительство началось в июне 2019 года. Специалисты возвели 81-метровую эстакаду, сделали пять примыканий в одном уровне (въезды и выезды с прилегающих территорий), почти 3 тысячи погонных метров барьерного ограждения, 2 километра линий освещения, а также установили в зоне жилых домов шумозащитные экраны.

Открытие развязки, ширина проезжей части которой составляет 15 метров, состоялось в октябре 2019 года.

«Теперь, когда транспортные потоки с федеральной дороги и улицы Островной разведены на разные уровни, на 100% сократилось и количество ДТП. В прошлом году здесь произошло две аварии, еще две – в 2017-м, и это только те случаи, в которых пострадали люди. На самом деле таких ситуаций было существенно больше», - рассказали в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Источник — фото пресс-службы ФКУ «Поволжуправтодор»
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Гость|03.12.2019 15:45|

Такая развязка нужна в место Бакунинского моста. И в Терновке.

Гость|03.12.2019 15:53|

только дебилы не хотят ехать лишние пару километров, а тупо разворачиваются через сплошную.

Гость|03.12.2019 15:54|

Журналюги, а сами сфоткать не смогли?

Зачем рендеринг поставили?

Гость|03.12.2019 15:54|

Гость писал(a):

И в Терновке
Терновке не нужна) это проблема села засечного, нужно просто огородить его

Имя: Гость
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