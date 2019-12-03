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Общество | В Пензе готовят подарки к Новому году для детей из малообеспеченных семей

03.12.2019|17:37
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Более 11 тысяч юных пензенцев получат подарки от благотворителей. Это дети из малообеспеченных и находящихся в социально опасном положении семей, сироты, инвалиды.

Комплектация наборов уже завершается. По словам начальника социального управления Ирины Федониной, 5 700 сладких презентов готовит министерство труда и социального развития региона, 4 500 подарков приобретено на деньги городского бюджета. Еще 1 100 подарят спонсоры, которые оказывают подобную помощь уже не в первый раз.

Вручать подарки планируется после 17 декабря на новогодних елках в центрах социальной помощи. Тем, кто не сможет прийти на праздник, их вручат дома. Социальное управление города планирует провести 22 новогодних мероприятия.

Во время зимних каникул будут проводиться рейды по «нехорошим квартирам». Планируется посетить более 200 семей, где родители злоупотребляют алкоголем, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|03.12.2019 18:27|

ВОТ В ЭТИХ ЦЕНТРАХ И БУДУТ ПОПИВАТЬ ЧАЙ С КОНФЕТКАМИ,А ПРИХОДИШЬ ТУДА МОЛ ТЫ ЧЕ ПРИШЛА ПОТАСКУХА МОЛ ИДИ И САМА КУПИ В МАГАЗИНЕ!!!!

Гость|03.12.2019 18:32|

Зачем же так нагло клеветать. Всем кто подходит под категории получают подарки. А попивать чай сотрудникам просто некогда в это время, им вряд таким умным раздать их.

Гость|03.12.2019 18:34|

А РПЦ не помогает детям с Новогодними подарками? Организация вроде не бедная и довольно разветвлённая в нашей области. Как на это смотрит Серафим? Помошь голодным детям - святое дело?

Гость|03.12.2019 18:42|

Гость писал(a):

Зачем же так нагло клеветать. Всем кто подходит под категории получают подарки. А попивать чай сотрудникам просто некогда в это время, им вряд таким умным раздать их.
САМА НАВЕРНОЕ ТАМ ЧАЕК ПОПИВАЕШЬ!?И ЧАЙ ДАЖЕ НЕКОГДА ПОПИТЬ СИДИТЕ ТАМ В РАЗВАЛОЧКУ!!!!!!

Гость|03.12.2019 18:45|

Не все малообеспеченные получили подарки в прошлом году... в этом будет как же (мои дети не получили, хотя семья и многодетная и малообеспеченная)...

Гость|03.12.2019 18:48|

АХ ВЫ ПСЫ! ДЕТЕЙ ХОТИТЕ БЕЗ ПОДАРКОВ ОСТАВИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость|03.12.2019 18:54|

Гость писал(a):

А РПЦ не помогает детям с Новогодними подарками?
Так, вроде как, в библии и евангелиях нет указаний, на то, что церковь должна голодным детям помогать...

Гость|03.12.2019 18:55|

Получили и получат все те, кто обратился в центры сам, заранее, написав заявление и показав все документы, подтверждающие, что подходите под данные категории получателей подарков.

Гость|03.12.2019 18:57|

Определитесь уже попивают чаек или сидят в развалочку. Сами себе противоречите.

Имя: Гость
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