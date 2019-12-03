03.12.2019 | 17:37

Более 11 тысяч юных пензенцев получат подарки от благотворителей. Это дети из малообеспеченных и находящихся в социально опасном положении семей, сироты, инвалиды.

Комплектация наборов уже завершается. По словам начальника социального управления Ирины Федониной, 5 700 сладких презентов готовит министерство труда и социального развития региона, 4 500 подарков приобретено на деньги городского бюджета. Еще 1 100 подарят спонсоры, которые оказывают подобную помощь уже не в первый раз.

Вручать подарки планируется после 17 декабря на новогодних елках в центрах социальной помощи. Тем, кто не сможет прийти на праздник, их вручат дома. Социальное управление города планирует провести 22 новогодних мероприятия.

Во время зимних каникул будут проводиться рейды по «нехорошим квартирам». Планируется посетить более 200 семей, где родители злоупотребляют алкоголем, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.