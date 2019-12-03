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Общество | Горводоканал держит на контроле ситуацию с воровством крышек люков

03.12.2019|10:22
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Еженедельно в аварийно-диспетчерскую службу ООО «Горводоканал» поступает порядка 20 обращений о состоянии колодцев. Это и отсутствие крышек на люках, и разрушенные либо забитые колодцы.

Ресурсоснабжающая организация работает в данном направлении совместно с департаментом ЖКХ. Оттуда приходят предписания об устранении неполадок.

Специалисты компании ведут журнал с графиком ежедневного осмотра сетей. Ими также проводятся регулярные плановые рейды, проверяется сохранность люков. Сотрудники предприятия оперативно восстанавливают пришедшие в негодность крышки, закрывают колодцы новыми крышками взамен сломанных или украденных.

Для этого мастер выезжает на участок, обследует его. В зависимости от характера проблемы составляется план действий. Если крышка люка отсутствует, то сначала принимаются временные меры для защиты колодца: устанавливается деревянный щит или ограждение со знаком. Если повреждена обечайка (стенка люка), специалисты «Горводоканала» ремонтируют или меняют ее.

На открытый колодец, обнаруженный в зеленой зоне, сотрудники предприятия устанавливают бетонную крышку или полиэтиленовый люк. На колодец, расположенный на проезжей части, впоследствии помещается чугунная крышка. В среднем специалисты берут в работу около 10 заявок подобного рода в неделю.

За истекший период 2019 года в АДС «Горводоканала» поступило порядка 1 000 обращений о состоянии колодцев в Пензе. Выполнено из них 877 заявок. В перечень работ входят и чистка колодцев, и их ремонт, а также замена и установка крышек люков.

Также за 11 месяцев службой безопасности компании было установлено 11 фактов исчезновения крышек. Возбуждено пять уголовных дел по статье 158-й. Во всех пяти случаях правоохранители нашли злоумышленников.

Руководство ООО «Горводоканал» просит пензенцев быть бдительными, при обнаружении опасного открытого колодца незамедлительно звонить по номеру 20-00-19.

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