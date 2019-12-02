02.12.2019 | 12:43

Дороги Пензенской области продолжают очищать от снега. Для работы привлекли около 170 спецавтомобилей.

В понедельник, 2 декабря, подрядчики обрабатывают трассы регионального значения противоголедными материалами, профилируют обочины. От снега чистят и остановочные павильоны.

«Для устранения скользкости высыпано более 8 тонн песко-соляной смеси», - сообщили в пресс-службе министерства строительства и дорожного хозяйства области.

Ранее сообщалось, что в регионе справляться с последствиями снегопадов на дорогах федерального значения готовы 116 единиц спецтехники. Следить за обстановкой на трассах М5 «Урал», Р208 Тамбов - Пенза и Р158 Нижний Новгород - Саранск - Пенза – Саратов будут при помощи комплексных постов контроля метеосистемы.

В областном центре к борьбе со снегом планируется привлечь 138 спецавтомобилей МУП «Пензадормост» и 22 - МУП «Зеленое хозяйство».