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Общество | В Пензенской области очищать дороги от снега вышло 170 спецмашин

02.12.2019|12:43
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Дороги Пензенской области продолжают очищать от снега. Для работы привлекли около 170 спецавтомобилей.

В понедельник, 2 декабря, подрядчики обрабатывают трассы регионального значения противоголедными материалами, профилируют обочины. От снега чистят и остановочные павильоны.

«Для устранения скользкости высыпано более 8 тонн песко-соляной смеси», - сообщили в пресс-службе министерства строительства и дорожного хозяйства области.

Ранее сообщалось, что в регионе справляться с последствиями снегопадов на дорогах федерального значения готовы 116 единиц спецтехники. Следить за обстановкой на трассах М5 «Урал», Р208 Тамбов - Пенза и Р158 Нижний Новгород - Саранск - Пенза – Саратов будут при помощи комплексных постов контроля метеосистемы.

В областном центре к борьбе со снегом планируется привлечь 138 спецавтомобилей МУП «Пензадормост» и 22 - МУП «Зеленое хозяйство».

Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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Гость|02.12.2019 12:56|

больше чем 100 автобусов?!?!

НЕ верю!!!

Хотя если вместе с речными трамвайчиками, то тогда еще возможно.

Гость|02.12.2019 12:57|

на ВСЮ ОБЛАСТЬ жалкие 170 машин?!?!?!

И этим еще и гордятся?

Гость|02.12.2019 13:02|

Причем из них 66 видимо которые ночью Пензу чистили якобы, тоже ведь область. Как-то так. Удачи на дорогах!

Имя: Гость
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