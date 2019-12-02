02.12.2019 | 11:17

Строительная группа «Рисан» объявила прием работ от жителей Пензы на открытый городской конкурс детских рисунков «Картина счастливой жизни».

Компания выступает за семейные ценности и продумывает все для того, чтобы владельцам квартир в их жилых комплексах было удобно. Например, ЖК «Новые сады» создается именно как семейный проект комфорт-класса, где рядом парк для прогулок и школа, а детский сад находится на территории.

СГ «Рисан» стремится к тому, чтобы больше людей прониклись этими ценностями. В конкурсе будет приветствоваться, если юные участники покажут, как они с родителями гуляют в парке или проводят вечера дома, как с друзьями играют на детской площадке, какой должна быть идеальная квартира или вид из ее окон.

Для творчества можно использовать краски, фломастеры и карандаши. К участию в нем допускаются дети в возрасте от 5 до 11 лет. Рисунок нужно сфотографировать или отсканировать и до 12 декабря прислать на почту организаторов: pr@risan-penza.ru, а оригинал сохранить до подведения итогов.

Все поступившие работы будут участвовать в номинациях «Выбор жюри» и «Выбор пользователей».

В первой из них компетентное жюри, в которое вошли педагоги детской художественной школы № 1 имени В. Е. Татлина, определит победителей и призеров в младшей, средней и старшей возрастных категориях. Подарками победителям станут вертолет на радиоуправлении, тюбинги, набор LEGO, смарт-часы и умные колонки.

Автор лучшего, по мнению жюри, рисунка удостоится Гран-при. Он станет лицом рекламной кампании ЖК «Новые сады», сможет сняться в видеоролике и увидеть свой рисунок на билбордах, а также получит главный приз - электросамокат.

На сайте ЖК «Новые сады» с 14 по 18 декабря организуют онлайн-голосование за лучшую работу в номинации «Выбор пользователей». Любой посетитель ресурса сможет отдать голос за понравившийся рисунок. Автору, творение которого получит наибольшую поддержку, вручат набор для рисования.

Участники могут увеличить свои шансы получить приз, если опубликуют работы в ленте в открытых аккаунтах Instagram с хештегами #КартинаСчастливойЖизни и #РисункиРисан. Из числа этих рисунков случайным образом определят один, автора которого объявят победителем в номинации «Выбор Instagram». Ему подарят фотоаппарат моментальной печати.

Итоги в каждой номинации будут подведены в период до 25 декабря, после чего победителей пригласят на церемонию награждения.

С подробными условиями проведения конкурса можно ознакомиться в новости на сайте ЖК «Новые сады».