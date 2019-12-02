02.12.2019 | 17:44

Министерство промышленности и транспорта Пензенской области обратилось к водителям, перевозчикам и пассажирам в связи с трагедией, случившейся в Забайкалье в воскресенье, 1 декабря.

Пассажирский автобус, перевозивший 43 пассажира и направлявшийся из Читы в Сретенск, упал с моста. 19 человек погибло, в их числе четверо детей. Остальных с травмами различной степени тяжести медики доставили в больницы. По предварительной версии, причиной аварии стало лопнувшее колесо.

«Безопасность людей – это самая главная задача! Просим неукоснительно соблюдать все требования по обеспечению безопасности перевозок пассажиров и действующее законодательство. Уделите особое внимание техническому состоянию автотранспортных средств», - обратились к перевозчикам в региональном минпроме.

Водителям рекомендовали строго соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и боковой интервал и воздержаться от перестроения из ряда в ряд, не убедившись в безопасности маневра. Также автолюбителям напомнили, что вождение в зимний период требует особого внимания и учета тормозного пути, который в холодной время года удлиняется.

Помимо этого региональный минпром обратился и к обычным пензенцам с просьбой проявлять свою гражданскую позицию.

«Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель или какие-либо другие нарушения, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02. Необходимо сообщить марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения», - призвали в ведомстве.

В понедельник, 2 декабря, губернатор Иван Белозерцев на планерке в региональном правительстве попросил делать выводы из всех трагедий, которые случаются в других регионах, и поинтересовался у главы минпрома Михаила Торгашина, что им было предпринято после печального события.

«Проблем море, и если у нас обстановка вроде бы нормальная, это не значит, что завтра это не может произойти и у нас. Ваша задача - обострять ситуацию и наводить порядок», - заключил глава региона, обращаясь к чиновнику.