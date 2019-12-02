02.12.2019 | 09:56

В понедельник, 2 декабря, на планерке в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев поднял тему сложной дорожной обстановки в регионе.

«Первый снег, гололедица, за сутки пять ДТП, семь пострадавших», - озвучил сводные данные глава региона.

Обращаясь к мэру Пензы Андрею Лузгину, Иван Белозерцев подчеркнул, что в это «самое опасное время» на дорогах должно быть больше уборочной техники, особенно ранним утром - и не только в центре города, но и в удаленных районах.

Утром 2 декабря дорожная обстановка в областном центре осталась такой же напряженной, как и накануне после снегопада. Так, автомобильные заторы образовались на Сурском мосту и на пересечении улиц Антонова и Измайлова из-за ДТП, на Ахунском переезде – из-за фур, которым гололед мешал подняться в гору. Кроме того, движение транспорта было затруднено и в Терновке.