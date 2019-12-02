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Общество | Губернатор потребовал увеличить число уборочных машин на дорогах

02.12.2019|09:56
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В понедельник, 2 декабря, на планерке в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев поднял тему сложной дорожной обстановки в регионе.

«Первый снег, гололедица, за сутки пять ДТП, семь пострадавших», - озвучил сводные данные глава региона.

Обращаясь к мэру Пензы Андрею Лузгину, Иван Белозерцев подчеркнул, что в это «самое опасное время» на дорогах должно быть больше уборочной техники, особенно ранним утром - и не только в центре города, но и в удаленных районах.

Утром 2 декабря дорожная обстановка в областном центре осталась такой же напряженной, как и накануне после снегопада. Так, автомобильные заторы образовались на Сурском мосту и на пересечении улиц Антонова и Измайлова из-за ДТП, на Ахунском переезде – из-за фур, которым гололед мешал подняться в гору. Кроме того, движение транспорта было затруднено и в Терновке.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|02.12.2019 10:50|

Губернатор, а какой смыл чистить дороги, если, обещанные Вами, 100 новых автобусов, так и не появились на дорогах города..?

Гость|02.12.2019 11:06|

Самое время запускать речные трамвайчики!

Гость|02.12.2019 11:08|

"Губернатор потребовал увеличить число уборочных машин на дорогах" - Комбайнов что ли?

Гость|02.12.2019 11:11|

Снега выпало 1 см и все, не справляются.

Имя: Гость
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