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Общество | ДТП и ухудшение дорожных условий привели к пробкам в Пензе

02.12.2019|08:12
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Утром в понедельник, 2 декабря, в нескольких микрорайонах Пензы образовались дорожные заторы. К ним привело ухудшение дорожных условий и аварии.

Так, в серьезной пробке оказались водители и пассажиры, следующие из микрорайона Шуист в центр города по Сурскому мосту.

«ДТП в начале моста, как ехать с Шуиста в сторону автовокзала. Две полосы перекрыто. Объезжают через встречку. Огромная пробка от ЖБК. Выбирайте пути объезда», - посоветовали автомобилистам в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:00, затруднения на указанном участке сохраняются. Скорость движения транспорта здесь не превышает 5-7 км/ч.

Кроме того, проблемы возникли на Ахунском переезде.

«На подъеме фуры подняться не могут, гололед», - констатировал один из интернет-пользователей.

Движение транспорта затруднено и в Терновке. На участке от улицы Терешковой до Ростовской машины едут не быстрее 3-7 км/ч.

Не обошлось без ДТП и в микрорайоне ГПЗ-24 – машины встали на улицах Антонова и Измайлова из-за аварии на их пересечении.

Ранее сотрудники ГИБДД предупредили пензенцев о возможном образовании наледи на проезжей части. В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендовала водителям повысить внимание и проявлять особую осторожность: правильно выбирать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковые интервалы.

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Гость|02.12.2019 08:28|

penzainform.ru писал(a):

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:00
Они и машину времени уже изобрели?

Гость|02.12.2019 08:30|

Всё в порядке,закупили 200000 тонн пескосоляной смеси.

Гость|02.12.2019 08:37|

Гость писал(a):

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:00

Они и машину времени уже изобрели?

Всё проще, уверены, что и 9:00 будет так же

Гость|02.12.2019 08:49|

Ну капец, ледяной дождь был еще в субботу вечером, щас понедельник - и такие проблемы все еще, аавсоь растает чтоли надеялись?

Гость|02.12.2019 08:53|

Как так то

Гость|02.12.2019 09:10|

Это только первый снег, ещё минимум 3 месяца такой шляпы. Почему пассажиры общественного транспорта должны мучиться в пробках из-за двух жоповозов? Сделайте пожалуйста выделенные полосы для общественного транспорта!

Гость|02.12.2019 09:16|

В воскресенье, 1 декабря, на уборку выпавшего в областном центре снега вышло 66 машин и 64 специалиста МУП «Пензадормост». На сложных участках улиц организовали дежурство комплексных дорожных автомобилей.

Гость|02.12.2019 09:21|

Гость писал(a):

Сделайте пожалуйста выделенные полосы для общественного транспорта!
тебе нищеброду уже сделали!

Тротуар называется - берешь жопу в руки и пешком! Дешево и без пробок!

Гость|02.12.2019 09:28|

Гость писал(a):

Сделайте пожалуйста выделенные полосы для общественного транспорта!
ты когда успокоишься, дебил??? Тебе уже много -много раз разъясняли, что на двухполосных дорогах, а именно таких больше всего в Пензе, невозможно отдать одну полосу под общественный транспорт. И да, воспользуйся советом гостя 09.21, пройдись пешком, проветри дурную голову

Имя: Гость
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