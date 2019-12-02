02.12.2019 | 08:12

Утром в понедельник, 2 декабря, в нескольких микрорайонах Пензы образовались дорожные заторы. К ним привело ухудшение дорожных условий и аварии.

Так, в серьезной пробке оказались водители и пассажиры, следующие из микрорайона Шуист в центр города по Сурскому мосту.

«ДТП в начале моста, как ехать с Шуиста в сторону автовокзала. Две полосы перекрыто. Объезжают через встречку. Огромная пробка от ЖБК. Выбирайте пути объезда», - посоветовали автомобилистам в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:00, затруднения на указанном участке сохраняются. Скорость движения транспорта здесь не превышает 5-7 км/ч.

Кроме того, проблемы возникли на Ахунском переезде.

«На подъеме фуры подняться не могут, гололед», - констатировал один из интернет-пользователей.

Движение транспорта затруднено и в Терновке. На участке от улицы Терешковой до Ростовской машины едут не быстрее 3-7 км/ч.

Не обошлось без ДТП и в микрорайоне ГПЗ-24 – машины встали на улицах Антонова и Измайлова из-за аварии на их пересечении.

Ранее сотрудники ГИБДД предупредили пензенцев о возможном образовании наледи на проезжей части. В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендовала водителям повысить внимание и проявлять особую осторожность: правильно выбирать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковые интервалы.