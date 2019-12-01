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Общество | В Пензе поисковики стремятся найти всех без вести пропавших на войне

01.12.2019|16:57
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Не должно остаться без вести пропавших на полях сражений в годы Великой Отечественной. Поисковики стремятся отыскать всех. Накануне Дня Неизвестного Солдата в общественной приемной отделения организации «Поисковое движение России» встречали тех, кто хочет найти родных.

Дед Любови Панферовой Егор Гаврилович Родионов ушел на войну в 1941-м. Семья получила извещение: погиб, похоронен в Журавках Воронежской области. Но позже информация не подтвердилась.

«Столько лет прошло уже, мне сейчас 65, и я вот занимаюсь уже десять лет и с точки никак не могу сдвинуться», - посетовала жительница Пензы.

Председатель отделения Поискового движения России Лариса Казакова говорит, что шансы найти следы солдата есть, розыск начинали и с меньшего количества сведений, имея в наличии лишь имя и фамилию.

«Бывает, люди умеют пользоваться ресурсами (и ОБД «Мемориал», и «Память народа», и «Подвиг народа»), но сталкиваются с тем, что той информации, которую собрали, недостаточно. И тогда мы помогаем им, оформляя запросы в Центральный архив Министерства обороны РФ», - рассказала Лариса Казакова.

Пензенцы могут обратиться в общественную приемную по электронной почте - Казакова уже получила десятки писем.

Поисковики также ждут по четвергам в молодежном центре «Юность» на Литвинова, 21а.

«Это не только оседает в семейных архивах, эта информация не только для людей, но и для увековечивания памяти в целом. Вот я сейчас могу сказать: около ста таких фамилий мы уже отправили», - добавила Лариса Казакова.

Новые сведения вносят в электронный вариант 12-го тома «Книги памяти». Его планируют презентовать к 75-летию Победы.

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