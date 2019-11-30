30.11.2019 | 11:03

В сквере Бессмертного полка может появиться горка. Такое предложение внес глава администрации Пензы Андрей Лузгин в пятницу, 29 ноября, во время объезда города с целью оценить предпраздничную подготовку.

По мнению мэра, горка в сквере станет альтернативой для желающих прокатиться по склонам возле Монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

Идея соорудить конструкцию появилась после того, как утром того же дня на сессии Пензенской городской думы депутат Людмила Коломыцева внесла свое предложение, как противостоять детским забавам: установить декоративные звезды, чтобы съезжать сверху было невозможно. По ее мнению, катание со склонов является неуважением к памяти павших.

Также две новые деревянные горки поставят на площади Ленина: невысокую для малышей и повыше - для тех, кто постарше. Заливаться будет непосредственно часть, по которой дети скатываются вниз, поэтому новое гранитное покрытие площади не пострадает, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Кроме того, на площади Ленина установят конструкцию «Олени». Еще один арт-объект с оленями и санями появится возле драмтеатра.

Сейчас на улице Московской уже подключено «звездное небо», действует иллюминация на опорах уличного освещения и линиях электропередачи. До 12 декабря будет организовано дополнительное ландшафтное освещение скверов Славы, Пушкина, Белинского, Лермонтова, «Копилка пословиц».

К 15 декабря Пенза должна быть полностью подготовлена к Новому году. С этого же дня откроется приемная Деда Мороза, ей предстоит работать до 15 января. Ранее планировалось, что в нее можно будет зайти с 25 декабря по 10 января.