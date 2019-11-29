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Общество | В Пензе определили дату открытия горячей линии по борьбе с харассментом

29.11.2019|13:10
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Со вторника, 3 декабря, в Пензе начнет работу горячая линия по борьбе с харассментом (домогательствами). Таким видом помощи молодежи решили заняться после убийства и расчленения 24-летней студентки СПбГУ.

В смерти девушки обвинили 63-летнего профессора Олега Соколова, который дважды приезжал в Пензу на исторические фестивали. По словам злоумышленника, он убил студентку из мелкокалиберного обреза 7 ноября из-за ревности, спрятал тело дома, а затем расчленил.

18 ноября на планерке в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев упомянул об этом инциденте и указал на необходимость создания телефонов доверия, через которые студенты могли бы рассказать о харассменте и вымогательствах со стороны преподавателей.

«Это наши дети, внуки, и такие больные на голову, как этот профессор, к сожалению, есть. Побеседовать - одно, а где телефоны доверия, где работа со студенческой общественностью? Должны быть доверительные беседы», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Горячая линия будет работать с понедельника по пятницу с 15:00 до 17:00, уточнили в Доме молодежи Пензенской области.

Студенты, желающие сообщить о нарушениях, могут позвонить по номеру 52-03-94.

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Гость|29.11.2019 13:53|

А по-русски нельзя в заголовке написать? Или это маркетинговый ход: станет интересно, прочитают.

Гость|29.11.2019 13:55|

А вот у меня ситуация прямо-противоположная! Куда обратиться, чтобы хоть кто-нибудь пристал ко мне?

Гость|29.11.2019 13:58|

на эту же горячую линию

Гость|29.11.2019 14:02|

Гость писал(a):

Куда обратиться, чтобы хоть кто-нибудь пристал ко мне?
Чтобы забеременеть? Подожди чуток, скоро спец здесь появится, который везде чуть не беременеет и всё расскажет.

Гость|29.11.2019 14:07|

Куда обратиться, чтобы хоть кто-нибудь пристал ко мне?

Чтобы забеременеть? Подожди чуток, скоро спец здесь появится, который везде чуть не беременеет и всё расскажет.

Это он и есть.

Гость|29.11.2019 14:12|

Меня вчера волчок в попу шелк Я забеременнила

Гость|29.11.2019 14:22|

редкий экземпляр

Имя: Гость
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