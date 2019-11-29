29.11.2019 | 13:10

Со вторника, 3 декабря, в Пензе начнет работу горячая линия по борьбе с харассментом (домогательствами). Таким видом помощи молодежи решили заняться после убийства и расчленения 24-летней студентки СПбГУ.

В смерти девушки обвинили 63-летнего профессора Олега Соколова, который дважды приезжал в Пензу на исторические фестивали. По словам злоумышленника, он убил студентку из мелкокалиберного обреза 7 ноября из-за ревности, спрятал тело дома, а затем расчленил.

18 ноября на планерке в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев упомянул об этом инциденте и указал на необходимость создания телефонов доверия, через которые студенты могли бы рассказать о харассменте и вымогательствах со стороны преподавателей.

«Это наши дети, внуки, и такие больные на голову, как этот профессор, к сожалению, есть. Побеседовать - одно, а где телефоны доверия, где работа со студенческой общественностью? Должны быть доверительные беседы», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Горячая линия будет работать с понедельника по пятницу с 15:00 до 17:00, уточнили в Доме молодежи Пензенской области.

Студенты, желающие сообщить о нарушениях, могут позвонить по номеру 52-03-94.