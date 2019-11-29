29.11.2019 | 16:40

Ледовому дворцу в Кузнецке исполнилось 10 лет. За прошедшее время на этой площадке настоящими мужчинами, умеющими играть в хоккей, стали сотни ребят.

«Многие спортсмены играют сегодня в Российской Федерации в разных спортивных группах, играют в Пензе за нашу команду «Дизелист», учатся в школе олимпийского резерва. Это большой вклад в развитие хоккея в Российской Федерации», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Когда появился этот дворец спорта, начался настоящий хоккей в нашем городе. И мы можем с гордостью сказать, что за 10 лет мы построили настоящую хоккейную школу, которая имеет свои традиции и имеет свои победы», - сообщил глава администрации г. Кузнецка Сергей Златогорский.

Проверить на прочность нынешних воспитанников кузнецкой школы хоккея решено было в ходе товарищеского матча, в котором встретились местная команда во главе с мэром Сергеем Златогорским и сборная ветеранов спорта, капитан - губернатор Иван Белозерцев. Юные спортсмены не стушевались перед высокопоставленными, именитыми и более опытными соперниками и раз за разом поражали ворота гостей.

Однако опыт на этот раз все-таки оказался сильнее молодости. В упорной борьбе ветеранам удалось одержать победу со счетом 13:11. Пять шайб оказались на счету главы региона Ивана Белозерцева.