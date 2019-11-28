В четверг, 28 ноября, в Пензе состоялся профилактический рейд по пунктам приема металлолома. По улицам Железнодорожного района прошли сотрудники полиции, представители администрации, работники управления ЖКХ.
Поводом для выезда послужили случаи хищения крышек люков и ливневых решеток на территории города и дальнейшего их сбыта в пункты приема металлолома.
Пытаясь найти ворованное, участники рейда посетили организации на улицах Измайлова, Чаадаева, Чапаева и Саранской, однако ничего не нашли. По мнению замглавы администрации Железнодорожного района Андрея Шулькина, это говорит о повышении сознательности приемщиков металла.
Тем не менее жалобы на открытые колодцы продолжают поступать от жителей Пензы, поэтому работа будет вестись и впредь, сообщили в пресс-службе администрации города.
Факты хищения металлических колодезных крышек и решеток ливневой канализации в Пензе не единичны. Коммунальщики и городские власти ищут способы борьбы с ворами, ставящими под угрозу жизнь и здоровье людей. Так, глава областного центра Владимир Мутовкин в качестве профилактической меры предложил запирать ливневки на замки, а для колодцев использовать крышки с проушинами, как у танковых люков.
Не там ищите! Искать нужно на территориях богатых особняков у богатых людей. Комиссия это, скорее всего, знает, но кто ж их пустит на свою территорию. Кстати и на счётчиках воды, газа и электричества у большинства таких людей стоят спецмагниты.