28.11.2019 | 16:06

В четверг, 28 ноября, в Пензе состоялся профилактический рейд по пунктам приема металлолома. По улицам Железнодорожного района прошли сотрудники полиции, представители администрации, работники управления ЖКХ.

Поводом для выезда послужили случаи хищения крышек люков и ливневых решеток на территории города и дальнейшего их сбыта в пункты приема металлолома.

Пытаясь найти ворованное, участники рейда посетили организации на улицах Измайлова, Чаадаева, Чапаева и Саранской, однако ничего не нашли. По мнению замглавы администрации Железнодорожного района Андрея Шулькина, это говорит о повышении сознательности приемщиков металла.

Тем не менее жалобы на открытые колодцы продолжают поступать от жителей Пензы, поэтому работа будет вестись и впредь, сообщили в пресс-службе администрации города.

Факты хищения металлических колодезных крышек и решеток ливневой канализации в Пензе не единичны. Коммунальщики и городские власти ищут способы борьбы с ворами, ставящими под угрозу жизнь и здоровье людей. Так, глава областного центра Владимир Мутовкин в качестве профилактической меры предложил запирать ливневки на замки, а для колодцев использовать крышки с проушинами, как у танковых люков.