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Общество | В Пензе комиссия не нашла в пунктах приема металла крышек от люков

28.11.2019|16:06
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В четверг, 28 ноября, в Пензе состоялся профилактический рейд по пунктам приема металлолома. По улицам Железнодорожного района прошли сотрудники полиции, представители администрации, работники управления ЖКХ.

Поводом для выезда послужили случаи хищения крышек люков и ливневых решеток на территории города и дальнейшего их сбыта в пункты приема металлолома.

Пытаясь найти ворованное, участники рейда посетили организации на улицах Измайлова, Чаадаева, Чапаева и Саранской, однако ничего не нашли. По мнению замглавы администрации Железнодорожного района Андрея Шулькина, это говорит о повышении сознательности приемщиков металла.

Тем не менее жалобы на открытые колодцы продолжают поступать от жителей Пензы, поэтому работа будет вестись и впредь, сообщили в пресс-службе администрации города.

Факты хищения металлических колодезных крышек и решеток ливневой канализации в Пензе не единичны. Коммунальщики и городские власти ищут способы борьбы с ворами, ставящими под угрозу жизнь и здоровье людей. Так, глава областного центра Владимир Мутовкин в качестве профилактической меры предложил запирать ливневки на замки, а для колодцев использовать крышки с проушинами, как у танковых люков.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|28.11.2019 16:55|

Не там ищите! Искать нужно на территориях богатых особняков у богатых людей. Комиссия это, скорее всего, знает, но кто ж их пустит на свою территорию. Кстати и на счётчиках воды, газа и электричества у большинства таких людей стоят спецмагниты.

Гость|28.11.2019 16:58|

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Гость|28.11.2019 16:58|

на живца надо ловить

Дмитрий Н. Мотовилов|28.11.2019 17:03|

Это же просто детский сад. Никакой дурак не станет дожидаться прихода комиссии.

Имя: Гость
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