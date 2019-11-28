28.11.2019 | 17:06

Только два дня, 28 и 29 ноября, для подписчиков цифровой платформы впечатлений Wink и абонентов интерактивного ТВ от «Ростелекома» пройдет акция «Черная пятница». Любой знакомый фильм или новинку в хорошем качестве можно будет арендовать на двое суток всего за 15 рублей. Кроме того, можно будет купить неограниченное количество фильмов и смотреть в течение 48 часов после оплаты.

В Wink можно найти кино на любой возраст и интересы. Это фильмы - лауреаты премии «Оскар», отечественные ленты, мировая классика, популярные мультсериалы, фестивальное кино, недавно вышедшие в прокат новинки. По эксклюзивно низкой цене будут доступны нашумевшие хиты: «Ford против Ferrari», «Джокер», «Оно-2», «Мстители. Финал», «Паразиты», «Аладдин» (2019), «Король Лев» (2019) и многое другое. Вся коллекция Wink включает более 25 тысяч фильмов и эпизодов сериалов.

Для всего видеоконтента доступно управление просмотром: пауза, перемотка, просмотр с начала. Можно скачать фильм в приложении, чтобы посмотреть его в офлайн-режиме, например по дороге на работу. Можно начать смотреть фильм на домашнем телевизоре, а продолжить на смартфоне, сохранив позиции просмотра.

Wink - это цифровая платформа впечатлений, которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки весь телевизионный и видеоконтент становится доступен на любом экране: домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильного приложения для Android и iOS), ноутбука и компьютера (с помощью видеопортала wink.rt.ru).