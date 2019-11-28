28.11.2019 | 17:45

Пензенская строительная группа «Рисан» получила золотой знак общественного контроля в долевом строительстве «Надежный застройщик России - 2019». Это главная общественная награда РФ в жилищном строительстве.

Знак присуждается Фондом развития механизмов гражданского контроля. В 2019 году в число номинантов премии вошли более 330 застройщиков из разных регионов России.

Церемония награждения состоялась в «Президент-отеле» управления делами Президента России в Москве в четверг, 28 ноября, на IV саммите «Надежный застройщик России - 2019».

СГ «Рисан» удостоена золотого знака по итогам 2019 года за высокие показатели в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства по результатам гражданского и общественного контроля в Пензенской области.

«Рисан» получает золотой знак общественного контроля уже второй раз. Впервые строительная группа была удостоена награды в 2018 году и рассчитывает соответствовать высокому уровню и в дальнейшем.