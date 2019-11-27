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Общество | В Пензе назвали число детей, решившихся на уход из дома в 2019 году

27.11.2019|16:07
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В 2019 году в Пензенской области 167 детей самовольно уходили из дома. Такую цифру озвучила прокурор региона Наталья Канцерова на форуме «Защищая детство», который состоялся в среду, 27 ноября.

«Недорабатываем», - констатировала она.

По ее словам, система контроля за деятельностью органов профилактики нуждается в корректировке. Внимания требуют и неблагополучные семьи.

За 10 месяцев этого года в сфере семейно-бытовых отношений было зарегистрировано 524 преступления. Рост их количества отметили в 13 районах и городских округах.

К административной ответственности за избиение детей и подростков привлекли 23 родителя, выявили и поставили на профилактический учет как неблагополучных - 472.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, губернатор Иван Белозерцев поручил рассмотреть варианты реформирования системы социального сопровождения таких семей.

«Каждая должна быть под особым наблюдением. За каждого человека, в том числе и злоупотребляющего спиртным, нужно бороться, особенно если у него есть дети. Я готов поднять вопрос об увеличении финансирования, об увеличении численности занятых в этом процессе людей, но главное – должен быть заметный положительный эффект», - подчеркнул глава региона.

31 октября на совещании в региональном правительстве Наталья Канцерова раскритиковала работу комиссий по делам несовершеннолетних. По ее мнению, профилактика подростковой преступности и меры по защите прав детей недостаточно отвечают остроте проблемы.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|27.11.2019 16:37|

penzainform.ru писал(a):

«Недорабатываем», - констатировала она
А почему?

Имя: Гость
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