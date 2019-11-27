Должник отказался работать в поселковой администрации и попал под арест

100 часов обязательных работ - такое наказание назначил мировой суд жителю р. п. Земетчино за уклонение от уплаты алиментов. Причем трудиться земетчинец должен был в местной администрации.

Однако должник пренебрег такой возможностью искупить вину. Как сообщил судебным приставам глава администрации поселка, он стал уклоняться от работы.

В результате мужчина вновь предстал перед судом. На этот раз наказание стало более суровым - административный арест сроком на 7 суток.

«После отбывания ареста он будет направлен дальше отрабатывать обязательные работы», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области