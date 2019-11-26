26.11.2019 | 12:02

Все образовательные, спортивные и культурные мероприятия в Пензенской области в 2020 году должны проходить под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев на заседании оргкомитета «Победа» во вторник, 26 ноября.

В частности, в школах и домах культуры Пензенской области должны создаваться памятные экспозиции.

«Вещи, когда-то принадлежавшие участнику войны, теперь являются частью нашей общей истории. Чем больше людей напрямую участвуют в ее сохранении, тем память крепче. Это очень важно сегодня, когда не прекращаются попытки переписать историю великого подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Мы не должны этого допустить. Поручаю продолжить работу по присвоению учебным организациям региона имен Героев Советского Союза, получивших это звание во время Великой Отечественной войны, для увековечения их памяти», - отдал Иван Белозерцев распоряжение Министерству образования Пензенской области.

Он также напомнил о проекте «А мы из Пензы» и поручил подвести итоги к 9 Мая.

«Дети рассказы и стихи пишут, создают поисковые и семейные альбомы, узнают о подвигах прабабушек и прадедушек, рассказывают о них. Это очень здорово!» - считает Иван Белозерцев.

В свою очередь министерство культуры и туризма региона должно озаботиться обновлением выставки в Пензенском краеведческом музее.

По мнению губернатора, в подаче материала следует помимо классических использовать современные формы работы, новейшие технологии, в частности интернет и виртуальные экскурсии.

«Мы можем снять клипы, нужно побольше эмоциональных историй. Нужны не только экскурсоводы, которые монотонно подают информацию. Посмотрите на студентов-старшекурсников, которые могли бы подготовить и проводить экскурсии, творчески участвовать в этом. Люди пойдут на эти мероприятия», - считает губернатор.