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Общество | Прогулки и спорт: как соседство с парком меняет образ жизни

26.11.2019|11:27
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Идеи активного и здорового образа жизни в России, в том числе в Пензе, стали новым трендом, популярность набирают и занятия спортом.

Чтобы несколько раз в неделю ездить на аллею или в парк, нужна сильная мотивация и много времени. Другое дело, когда все условия уже созданы рядом с домом.

Многие пензенцы признались, что после переезда в ЖК «Новые Сады» с выходом в парк их жизнь изменилась.

Александр Соломкин ежедневно бегает по утрам. В последнее время он заметил, что в парке никогда не было столько людей, занимающихся спортом.

«Зимой хорошо если еще один человек бегал. После открытия Парка Времен выходишь - ни одного свободного тренажера, даже бабушки и дедушки занимаются, кто где. Сегодня утром, например, человек шесть бегали, другие играли в футбол, это стало местом притяжения жителей со всего Арбекова», - рассказал Александр.

Его супруга Марина Цареградцева занимается на спортплощадке с резинками, летом посещала тренировку в рамках проекта «Фитнес-лето с «Рисан», организованную для жильцов, а осенью тоже взяла за правило утренние пробежки.

«Я никогда не бегала и вообще кардио не люблю, но за счет того, что есть такая дорожка, прямо утром встаешь и есть мысль: «Пробегись!» Отговорок меньше, вышел из двора - и пожалуйста», - пояснила она.

Еще одна жительница «Новых Садов» Ника Баер отметила, что соседство с благоустроенным парком уже сподвигло ее с сыном Артемием на регулярные занятия физкультурой.

«Когда сделали новую спортивную площадку, мы до холодов вечером каждый день ходили на нее. Брали сумку, коврик, гантели, резинки и тренировались. А потом сделали освещение, и там стало еще комфортнее», - подчеркнула Ника.

Было бы не совсем корректно говорить о том, что преображение парка повлияло только на тех, кто приобрел квартиры в ЖК «Новые Сады». Это почувствовали на себе и другие жители микрорайона.

Так, пенсионерка Валентина Никитина живет в пятиэтажном доме прямо напротив обновленной части парка.

«Мы сначала вообще-то были недовольны, что эти дома у нас построили. Но в этом году парк сделали, мы вообще все в восторге от него, кого ни спроси. И вид из окна: смотрим, все видно, все чисто у нас. А раньше было даже страшновато здесь ходить», - признала она.

При посещении парка можно увидеть, как он оживился. По тропинкам с гравием следуют пенсионеры, занимающиеся скандинавской ходьбой, и бегают молодые жители, на плиточных дорожках прогуливаются мамы с колясками, на площадке играют дети, в спортивной зоне - подростки.

Покупая квартиру, пензенцы приобретают не только квадратные метры, но и сопутствующую инфраструктуру. Вместе с жильем в «Новых Садах» они получают все, чтобы вести здоровый образ жизни и наслаждаться свежим воздухом.

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