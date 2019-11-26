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Общество | Бессоновские сироты едва не остались без наследства после смерти родителей

26.11.2019|15:24
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В Бессоновском районе органы опеки и попечительства не принимали мер по защите имущественных прав детей, живущих в замещающих семьях.

Так, семилетняя девочка, родители которой умерли в марте этого года, должна была унаследовать половину принадлежавшей им квартиры. Однако соответствующую информацию управление образования запросило только спустя четыре месяца - после прокурорской проверки. К тому же никто не проверял, в каких условиях живет ребенок после смерти матери и отца.

Нарушались и права мальчика 2007 года рождения, которому в сентябре прошлого года назначили опекуна.

«Несмотря на наличие сведений о нахождении в собственности его умершей матери жилого дома и земельного участка, меры к вступлению ребенком в наследство орган опеки не принимал», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Для устранения нарушений прокурор Бессоновского района внес представление начальнику управления образования района. В результате все необходимые меры были приняты.

«Право собственности несовершеннолетних на имущество зарегистрировано. Лицо, допустившее нарушения, привлечено к дисциплинарной ответственности», - заключила Светлана Артамонова.

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Гость|26.11.2019 16:00|

Выкидывать с работы за такие "нарушения". Задницу от стула не отрывают,а деньги гребут.

Имя: Гость
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