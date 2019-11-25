25.11.2019 | 09:55

В понедельник, 25 ноября, в Пензенской области начала действовать горячая линия по вопросам ВИЧ и СПИДа.

Ее работа приурочена к Всемирному дню борьбы с этим заболеванием, который отмечается 1 декабря.

Горожане и жители области, желающие получить консультацию, могут позвонить по телефонам 8-800-707-64-22, (8412) 66-09-48 с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45. Перерыв с 12:00 до 12:45.

Линия будет работать до 1 декабря.

Кроме того, круглосуточно функционирует единый консультационный центр на русском и английском языке по телефону 8-800-555-49-43. Звонок туда бесплатный, добавили в региональном управлении Роспотребнадзора.