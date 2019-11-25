25.11.2019 | 13:14

В Нижнеломовском районе 61-летнего местного жителя дважды оштрафовали за одно нарушение правил дорожного движения.

1 июля принадлежащий ему автомобиль Renault Kaptur двигался по трассе М5 в селе Вирга со скоростью 97 км/ч, что на 37 км/ч превышает разрешенный показатель. В течение одной минуты (в 13:41) транспортное средство дважды зафиксировала камера, работающая в автоматическом режиме.

За несоблюдение ПДД мужчине выписали два штрафа по 500 рублей каждый.

Владелец авто с постановлением не согласился и обратился в суд, заявив, что в тот момент его за рулем вообще не было. Машину вела его 44-летняя знакомая, вписанная в страховку.

«К объяснениям гражданки, которые оформлены от ее имени, о том, что в момент фиксации административного правонарушения транспортное средство находилось под ее управлением, суд отнесся критически, поскольку в качестве свидетеля она не опрашивалась, об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний не предупреждалась и удостовериться в том, давала ли она в действительности такие объяснения, не представилось возможным», - пояснили в Нижнеломовском районном суде.

Таким образом, служители Фемиды посчитали, что владелец иномарки виновен в нарушении ПДД и отменять постановление о штрафе не стали. Вместе с тем они признали два нарушения идентичными и составляющими один факт несоблюдения правил. В итоге мужчину обязали выплатить не 1 000, а 500 рублей.