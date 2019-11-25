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Общество | Оригинальный способ не решил проблему с парковкой на тротуаре на Лядова

25.11.2019|16:58
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«Так не доставайся же ты никому!» - видимо, именно так думали пензенцы с улицы Лядова, 10, при решении проблемы с парковкой на тротуаре.

Местные жители - пешеходы и автомобилисты - на протяжении долгого времени делят внутридворовую дорожку, первые даже жаловались на вторых в рубрику «Автохамы». И конца этой войне не видно. Прямо на тротуаре установили клумбы, так что им не могут пользоваться ни те, ни другие.

Однако это лишь часть дорожки, которая проходит у одного из подъездов. Ее автомобилисты не трогают, но у других подъездов как ставили транспорт, так и ставят.

«Постоянные парковки автомобилей на тротуарах. Негде ходить жителям. Асфальта нет уже лет 10, ЖСК только деньги собирает и засыпает крошкой, которую размывают первые незначительные дожди. Кругом одни ямы и канавы, как после бомбежки!» - писал горожанин в редакцию ИА «ПензаИнформ» в начале ноября. Месяц на исходе, а ситуация так и не изменилась к лучшему.

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Гость|25.11.2019 17:11|

В нашем дворе проблему решили просто. Управляющая компания за счет собранных на содержание общего имущества денег поставила железные ограждения, отделяющие проезжую часть от тротуара. Теперь у пешеходов всегда есть свободная тропа.

Гость|25.11.2019 17:19|

penzainform.ru писал(a):

Прямо на тротуаре установили клумбы, так что им не могут пользоваться ни те, ни другие
А вот за это можно местных активистов можно привлечь к штрафу, где хваленый Человек-ФотоОчко предотвращяющий нарушения административного кодекса, где его гражданская позиция, где фото материалы правонарушения???

Гость|25.11.2019 17:23|

А на сколько клумбы в старых шинах соответствуют санитарным нормам? Разве не просто так их утилизируют и утилизационный сбор берут?

Гость|25.11.2019 17:26|

Ладно, знаки поставили... Прекрасно знают что поркаваться кроме как на платных не где. Для этого скорее всего и установили. Хотябы сделли разрешенную парковку по Лядова ночью, как в спутнике например. Не каждый может отвалить 2000 р. За месяц, за платную парковку

Гость|25.11.2019 17:31|

Гость писал(a):

Ладно, знаки поставили
Какие знаки? Взял вытрихнул и бросил в соседний полисадник и паркуйся! Они сами нарушители!

Гость|25.11.2019 17:35|

Гость писал(a):

Не каждый может отвалить 2000 р. За месяц, за платную парковку
На пиво с водкой деньги у всех есть, а на платную парковку - нет. Парадокс...

Гость|25.11.2019 17:38|

Гость писал(a):

На пиво с водкой деньги у всех есть, а на платную парковку - нет. Парадокс...
На пиво, водку деньги у всех есть а 2000 р./месяц на платный газон нет! Парадокс...

Гость|25.11.2019 17:38|

Гость писал(a):

Не каждый может отвалить 2000 р. За месяц, за платную парковку
Не можешь содержать машину - ходи пешком! Или пользуйся городским транспортом.

Гость|25.11.2019 17:39|

Пиво и водку не трожь,это святое!

Гость|25.11.2019 17:39|

Гость писал(a):

Пиво и водку не трожь,это святое!
Знаю, это ваши скрепы.

Гость|25.11.2019 17:40|

Гость писал(a):

Не можешь содержать машину - ходи пешком! Или пользуйся городским транспортом.
Не можешь содержать газон за 2000 в месяц, обходись без него!

Гость|25.11.2019 17:40|

Где хочу,там ставлю.Мне насрать на всех.

Гость|25.11.2019 17:41|

Гость писал(a):

Не можешь содержать газон за 2000 в месяц, обходись без него
О! Детская логика подтянулась

Гость|25.11.2019 17:41|

Гость писал(a):

Где хочу,там ставлю.Мне насрать на всех
Пока без колес не останешься...

Гость|25.11.2019 17:43|

Гость писал(a):

Мне насрать на всех.
Еще одна духовная скрепа...

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Имя: Гость
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