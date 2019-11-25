25.11.2019 | 16:58

«Так не доставайся же ты никому!» - видимо, именно так думали пензенцы с улицы Лядова, 10, при решении проблемы с парковкой на тротуаре.

Местные жители - пешеходы и автомобилисты - на протяжении долгого времени делят внутридворовую дорожку, первые даже жаловались на вторых в рубрику «Автохамы». И конца этой войне не видно. Прямо на тротуаре установили клумбы, так что им не могут пользоваться ни те, ни другие.

Однако это лишь часть дорожки, которая проходит у одного из подъездов. Ее автомобилисты не трогают, но у других подъездов как ставили транспорт, так и ставят.

«Постоянные парковки автомобилей на тротуарах. Негде ходить жителям. Асфальта нет уже лет 10, ЖСК только деньги собирает и засыпает крошкой, которую размывают первые незначительные дожди. Кругом одни ямы и канавы, как после бомбежки!» - писал горожанин в редакцию ИА «ПензаИнформ» в начале ноября. Месяц на исходе, а ситуация так и не изменилась к лучшему.