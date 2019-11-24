24.11.2019 | 16:02

«Государственный бюджет обсчитывается за месяц, а у нас бригадирский не могут обсчитать - третий месяц пошел. Отопление», - посетовала жительница дома № 17 на ул. Бийской Ольга Иванова.

Квитанции за эту коммунальную услугу жителям улицы Бийской так и не выставили. А потом говорят о плохой платежной дисциплине, жалуются сознательные граждане. Не по своей воле они не могут рассчитаться за тепло. Беспокоятся, что потом сразу за несколько месяцев придется отдавать внушительную сумму. Уже не за горами и новогодние праздники, которые и без коммуналки несут большие траты. А тут такой подарок.

«Вроде бы топить начали хорошо, мы порадовались - наконец-то. Но результат какой? Два месяца уже отапливают, квитанций нет. Звоним - квитанций не ждите! Как это не ждите квитанций? Наши права и обязанности оплатить, мы и хотим и готовы. Но когда это все произойдет, неизвестно: в этом месяце не ждите», - рассказала Ольга Иванова.

19 домов обслуживает котельная, она недалеко от трех- и четырехэтажек. Правда, кто за нее в начавшемся сезоне отвечает и какой тариф на тепловую энергию, жители не знают.

«Вот позвонили, нам сказал МУП: да, нашли кого-то там, до Нового года они вам будут топить. А после Нового года неизвестно, никто не хочет брать, никого не нашли», - поделилась сведениями жительница дома № 16 на ул. Бийской Светлана Дворникова.

«Обмотка практически уже прохудилась, она рваная во всех сторонах. Получается, мы отапливаем не квартиры, а улицу. В домах тепло, ничего не могу сказать, но, я думаю, эти трубы в соответствие надо привести, чтобы экономия была», - продемонстрировала непорядок и выразила свое мнение жительница дома № 17 на ул. Бийской Рушания Курмалеева.

История с тепловыми сетями и котельной в районе длится не один год. Организации, которые обслуживают источник, меняются часто. В 2010-м вообще отопительный сезон не могли начать в срок.

«Говорят, большой долг в котельной за свет, за газ два миллиона. Это был долг еще в конце зимы», - сообщила тогда жительница ул. Бийской Галина Васильевна.

«Света пока нет, электричества не дали еще. И газа нет, почему не знаю», - подтвердил оператор котельной Юрий Погодин.

Теперь в домах проблем с теплом нет, но нет и квитанций. Кстати, если потребители вовремя не оплачивают счета, то им начисляют пени. В данном случае за просрочку выставления платежных документов должен быть наказан тот, на кого такая обязанность возложена, считают жители Бийской улицы.