23.11.2019 | 17:27

В гости вприпрыжку. Ребята из детского сада «Машенька» пришли в музыкальную школу № 2, чтобы вместе с ее воспитанниками поздравить своих мам с праздником.

Это первое выступление малышей на большой сцене. Возможно, кому-то из них она придется по душе. 10 человек из хора детской музыкальной школы - это выпускники «Машеньки».

«У нас немножко корыстные цели, так я вам скажу. Потому что мы надеемся, что это наши будущие ученики. Детишки все очень талантливые, мы уже, мне кажется, подружились и знаем друг друга в лицо», - рассказала директор ДМШ № 2 Оксана Матвеева.

Мамы, которым был посвящен концерт, в основном наблюдали за происходившим через объектив видеокамеры мобильного телефона. Хотели запечатлеть этот момент. Да и дети тоже понимали, что их выступление особенное.

«Мы стараемся для своих мам, чтобы им обязательно это понравилось. Они ведь нас любят, мы им понравимся хоть какими», - отметила ученица ДМШ № 2 Елена Качалкина.