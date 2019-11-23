23.11.2019 | 16:21

Иней и толстый слой дорожной пыли покрыли иномарку, которая стоит возле городской бани № 3 на улице Кураева. Mitsubishi Outlander замер там вот уже полтора месяца назад после пожара. Происшествие случилось 10 октября. Новый, 2019 года производства, японский автомобиль выгорел наполовину.

Потому хозяин и бросил своего четырехколесного друга на обочине дороги. Прохожие возмущаются.

«Я считаю, что машина, которая стоит уже две недели здесь, она стоять не должна, ее должны убрать. Она же стоит на учете где-то, правильно? Если она стоит на учете, должны найти хозяина», - отметил очевидец Марат Чураев.

Водитель обязан убрать автомобиль, если тот мешает проехать другому транспорту, гласят правила дорожного движения. Но в случае когда машина стоит на обочине и исключительно портит вид города, как эта, изменить ситуацию могут только пензенцы.

«Сотрудники дежурной части принимают телефонное обращение от гражданина и направляют инспектора ДПС на место. Все подобные вопросы рассматриваются в индивидуальном порядке», - сообщила инспектор УГИБДД УМВД России по Пензенской области Елена Юдичева.

Владельцу рекомендуют убрать поврежденный автомобиль, вывозить чужое имущество вряд ли кто возьмется. Тем временем хозяину кроссовера предложили продать машину.