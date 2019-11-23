Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|23 ноя 2019|14:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  70.90  |  $  64.26

Общество | Торговлю цветами у Новозападного кладбища могут перенести в другое место

23.11.2019|13:16
Печать

На очередном личном приеме предпринимателей, который провел заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев в пятницу, 22 ноября, вновь обсуждались ритуальные услуги.

В данном случае речь шла о продаже цветов, как живых, так и искусственных, на территории, прилегающей к Новозападному кладбищу. Эта тема обсуждалась с бизнесменом, который занимается данным видом коммерции.

«Предприниматель осуществляет деятельность в соответствии с договором, заключенным с администрацией города Пензы, срок которого истекает 1 декабря 2019 года», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как оказалось, эта земля станет территорией ритуального комплекса. Продавцу цветов предложили подготовить схемы торговли на соседнем участке, чтобы впоследствии заключить договор, добавили в мэрии.

Соглашение о строительстве комплекса ритуальных залов было заключено в марте 2018 года. Он должен состоять из трех залов для проведения церемоний прощания с усопшими. Строительство началось в мае 2018 года и по плану должно завершиться в ближайшее время.

Помимо ритуального зала, в Пензе в перспективе появится крематорий. В августа Ленис Леонтьев и представители управления экономического развития встретились с предпринимателем, готовым инвестировать средства в этот проект.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|23.11.2019 13:50|

В августа Ленис Леонтьев и представители управления экономического развития

Это что за перл,Карл?

Гость|23.11.2019 14:04|

Выживают одного в пользу другого. За красивое спасибо, а Денис Леонтьев?

Гость|23.11.2019 14:07|

Гость писал(a):

Выживают одного в пользу другого. За красивое спасибо, а Денис Леонтьев?
Мутный тип из неоткуда,биографии нет,и сразу же стремительный взлёт по карьерной лестнице.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!