23.11.2019 | 13:16

На очередном личном приеме предпринимателей, который провел заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев в пятницу, 22 ноября, вновь обсуждались ритуальные услуги.

В данном случае речь шла о продаже цветов, как живых, так и искусственных, на территории, прилегающей к Новозападному кладбищу. Эта тема обсуждалась с бизнесменом, который занимается данным видом коммерции.

«Предприниматель осуществляет деятельность в соответствии с договором, заключенным с администрацией города Пензы, срок которого истекает 1 декабря 2019 года», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как оказалось, эта земля станет территорией ритуального комплекса. Продавцу цветов предложили подготовить схемы торговли на соседнем участке, чтобы впоследствии заключить договор, добавили в мэрии.

Соглашение о строительстве комплекса ритуальных залов было заключено в марте 2018 года. Он должен состоять из трех залов для проведения церемоний прощания с усопшими. Строительство началось в мае 2018 года и по плану должно завершиться в ближайшее время.

Помимо ритуального зала, в Пензе в перспективе появится крематорий. В августа Ленис Леонтьев и представители управления экономического развития встретились с предпринимателем, готовым инвестировать средства в этот проект.